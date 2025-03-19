Ганчев обвинил Запад в изъятии органов у раненых бойцов ВСУ

Ганчев: Запад получает в качестве дивидендов за помощь Украине органы бойцов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Запад организует на Украине центры по изъятию органов у бойцов ВСУ
Запад организует на Украине центры по изъятию органов у бойцов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центрах черной трансплантологии, созданных Западом на линии боестолкновения, извлекают органы из раненых бойцов ВСУ. Таким образом западные страны получают «дивиденды» за свою помощь Украине, заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Такие мобильные центры трансплантологии возникают там, где идут интенсивные боевые действия, где очень много „трехсотых“ (раненых, — прим URA.RU), и с ними нужно очень быстро проводить оперативные действия для сохранения этих органов <...> Это безотходное производство для Запада: они средства свои вкладывают в войну против России и должны получать дивиденды», — рассказал Виталий Ганчев в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что такие центры существуют в нескольких регионах, где ведутся боевые действия.

Такие операции организуются западными компаниями, которые используют Украину для обогащения также, как и для противодействия России, отметил глава Харьковской ВГА. По его словам, для охраны данных центров задействуются западные наемники, поскольку к этой работе невозможно привлечь бойцов Украины.

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В центрах черной трансплантологии, созданных Западом на линии боестолкновения, извлекают органы из раненых бойцов ВСУ. Таким образом западные страны получают «дивиденды» за свою помощь Украине, заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. «Такие мобильные центры трансплантологии возникают там, где идут интенсивные боевые действия, где очень много „трехсотых“ (раненых, — прим URA.RU), и с ними нужно очень быстро проводить оперативные действия для сохранения этих органов <...> Это безотходное производство для Запада: они средства свои вкладывают в войну против России и должны получать дивиденды», — рассказал Виталий Ганчев в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что такие центры существуют в нескольких регионах, где ведутся боевые действия. Такие операции организуются западными компаниями, которые используют Украину для обогащения также, как и для противодействия России, отметил глава Харьковской ВГА. По его словам, для охраны данных центров задействуются западные наемники, поскольку к этой работе невозможно привлечь бойцов Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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