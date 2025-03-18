18 марта 2025

AP отозвало ложную новость о Путине и Трампе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Американское агентство опубликовало ложную новость о лидерах
Американское агентство опубликовало ложную новость о лидерах Фото:

Информационное агентство The Associated Press (AP) сняло с сайта ложную новость о Владимире Путине и Дональде Трампе, в которой говорилось, что российский и американский лидеры являются «хорошими друзьями». Утверждалось, что высказывание о дружеских отношениях глав государств принадлежит якобы директору разведки США Тулси Габбард.

«AP отзывает свой материал, где Габбард якобы заявила, что Трамп и Путин „очень хорошие друзья“. На самом деле Габбард говорила о Трампе и премьер-министре Индии Нарендре Моди», — передает AP.

Ранее Трамп назвал хорошим и продуктивным телефонный разговор с российским лидером Путиным. По словам политика, в ходе беседы они обсудили детали мирных соглашений по Украине, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Информационное агентство The Associated Press (AP) сняло с сайта ложную новость о Владимире Путине и Дональде Трампе, в которой говорилось, что российский и американский лидеры являются «хорошими друзьями». Утверждалось, что высказывание о дружеских отношениях глав государств принадлежит якобы директору разведки США Тулси Габбард. «AP отзывает свой материал, где Габбард якобы заявила, что Трамп и Путин „очень хорошие друзья“. На самом деле Габбард говорила о Трампе и премьер-министре Индии Нарендре Моди», — передает AP. Ранее Трамп назвал хорошим и продуктивным телефонный разговор с российским лидером Путиным. По словам политика, в ходе беседы они обсудили детали мирных соглашений по Украине, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...