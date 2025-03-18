AP отозвало ложную новость о Путине и Трампе

Информационное агентство The Associated Press (AP) сняло с сайта ложную новость о Владимире Путине и Дональде Трампе, в которой говорилось, что российский и американский лидеры являются «хорошими друзьями». Утверждалось, что высказывание о дружеских отношениях глав государств принадлежит якобы директору разведки США Тулси Габбард.
«AP отзывает свой материал, где Габбард якобы заявила, что Трамп и Путин „очень хорошие друзья“. На самом деле Габбард говорила о Трампе и премьер-министре Индии Нарендре Моди», — передает AP.
Ранее Трамп назвал хорошим и продуктивным телефонный разговор с российским лидером Путиным. По словам политика, в ходе беседы они обсудили детали мирных соглашений по Украине, передает RT.
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