В Киеве заявили о планах получить приглашение в НАТО в июле

26 июня 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Украина должна получить четкие гарантии от НАТО по поводу вступления в альянс, заявил Андрей Ермак Фото: Официальный сайт президента Украины Украина планирует получить приглашение на упрощенное присоединение к НАТО уже на саммите альянса в июле. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Позиция Украины: ожидаемый результат — это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению», — заявил Андрей Ермак. Его заявление опубликовано на официальном сайте президента Украины. Ермак отметил, что Украина желает получить ясный сигнал от НАТО, который бы подтвердил путь Украины к полноправному членству в альянсе. Он отметил, что продолжение политики открытых дверей сигнализирует России, что ее действия на Украине не будут иметь последствий. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, страны Североатлантического альянса обсудят многолетний пакет помощи Киеву. Он также отметил, что это поможет приблизить Украину к стандартам НАТО. Столтенберг подчеркнул, что этот пакет помощи будет обсуждаться на саммите 11—12 июля.

Украина планирует получить приглашение на упрощенное присоединение к НАТО уже на саммите альянса в июле. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Позиция Украины: ожидаемый результат — это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению», — заявил Андрей Ермак. Его заявление опубликовано на официальном сайте президента Украины. Ермак отметил, что Украина желает получить ясный сигнал от НАТО, который бы подтвердил путь Украины к полноправному членству в альянсе. Он отметил, что продолжение политики открытых дверей сигнализирует России, что ее действия на Украине не будут иметь последствий. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, страны Североатлантического альянса обсудят многолетний пакет помощи Киеву. Он также отметил, что это поможет приблизить Украину к стандартам НАТО. Столтенберг подчеркнул, что этот пакет помощи будет обсуждаться на саммите 11—12 июля.