В Киеве заявили о планах получить приглашение в НАТО в июле

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак, stock
Украина должна получить четкие гарантии от НАТО по поводу вступления в альянс, заявил Андрей Ермак Фото:

Украина планирует получить приглашение на упрощенное присоединение к НАТО уже на саммите альянса в июле. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Позиция Украины: ожидаемый результат — это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению», — заявил Андрей Ермак. Его заявление опубликовано на официальном сайте президента Украины. Ермак отметил, что Украина желает получить ясный сигнал от НАТО, который бы подтвердил путь Украины к полноправному членству в альянсе. Он отметил, что продолжение политики открытых дверей сигнализирует России, что ее действия на Украине не будут иметь последствий.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, страны Североатлантического альянса обсудят многолетний пакет помощи Киеву. Он также отметил, что это поможет приблизить Украину к стандартам НАТО. Столтенберг подчеркнул, что этот пакет помощи будет обсуждаться на саммите 11—12 июля.

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Украина планирует получить приглашение на упрощенное присоединение к НАТО уже на саммите альянса в июле. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Позиция Украины: ожидаемый результат — это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению», — заявил Андрей Ермак. Его заявление опубликовано на официальном сайте президента Украины. Ермак отметил, что Украина желает получить ясный сигнал от НАТО, который бы подтвердил путь Украины к полноправному членству в альянсе. Он отметил, что продолжение политики открытых дверей сигнализирует России, что ее действия на Украине не будут иметь последствий. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, страны Североатлантического альянса обсудят многолетний пакет помощи Киеву. Он также отметил, что это поможет приблизить Украину к стандартам НАТО. Столтенберг подчеркнул, что этот пакет помощи будет обсуждаться на саммите 11—12 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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