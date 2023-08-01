Минэкономразвития РФ перевело сотрудников на удаленку после атаки ВСУ на «Москва-Сити»

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Виды Москвы-Сити, москва-сити, деловой центр, небоскребы
Сейчас оценивают ущерб от атаки для помещений министерства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минэкономразвития подтвердили атаку украинским беспилотником по зданию в «Москва-сити», где находился офис ведомства. Сейчас оценивают ущерб от атаки для помещений министерства.

«На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей», — сообщила журналистам советник министра экономического развития Дарья Левченко, передает РБК. Она добавила, что сотрудники министерства продолжают работу дистанционно, а совещания проводятся по видеосвязи.

Ранее украинские беспилотники атаковали башни «Москва-Сити». Столичное ГУ МЧС заявило, что в башне IQ Москва-Сити из-за атаки украинского БПЛА нарушено остекление на площади 150 кв. м., передает RT. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии.

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В Минэкономразвития подтвердили атаку украинским беспилотником по зданию в «Москва-сити», где находился офис ведомства. Сейчас оценивают ущерб от атаки для помещений министерства. «На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей», — сообщила журналистам советник министра экономического развития Дарья Левченко, передает РБК. Она добавила, что сотрудники министерства продолжают работу дистанционно, а совещания проводятся по видеосвязи. Ранее украинские беспилотники атаковали башни «Москва-Сити». Столичное ГУ МЧС заявило, что в башне IQ Москва-Сити из-за атаки украинского БПЛА нарушено остекление на площади 150 кв. м., передает RT. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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