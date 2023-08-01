Минэкономразвития РФ перевело сотрудников на удаленку после атаки ВСУ на «Москва-Сити»

В Минэкономразвития подтвердили атаку украинским беспилотником по зданию в «Москва-сити», где находился офис ведомства. Сейчас оценивают ущерб от атаки для помещений министерства.
«На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей», — сообщила журналистам советник министра экономического развития Дарья Левченко, передает РБК. Она добавила, что сотрудники министерства продолжают работу дистанционно, а совещания проводятся по видеосвязи.
Ранее украинские беспилотники атаковали башни «Москва-Сити». Столичное ГУ МЧС заявило, что в башне IQ Москва-Сити из-за атаки украинского БПЛА нарушено остекление на площади 150 кв. м., передает RT. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии.
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