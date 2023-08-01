Армия США из-за спецоперации закупает новое оружие, уничтожающее танки

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Американцы закупают БПЛА большой дальности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия США приобретет портативные дроны Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO), которые предназначены для уничтожения танков. Система будет включать в себя установку для запуска беспилотника, переносящего боевой снаряд, а также электрооптический и инфракрасные датчики. Предполагается, что новое оружие появится в связи со спецоперацией России.

По мнению эксперта в области беспилотной авиации Самюэля Бендетта, в зоне специальной военной операции украинская и российская стороны в основном полагаются на FPV-дроны. «Сейчас есть потребность в большом количестве дронов типа FPV. Но также необходимо продвинуть это развитие дальше, за пределы непосредственной линии соприкосновения, туда, где эти беспилотники могут нанести удар в тыл», — передает слова Бендетта Lenta.ru

Ранее сообщалось, что вражеские беспилотные дроны атаковали Москву и Подмосковье, они летели с территории Украины. В ночь на 1 августа дроны атаковали территорию «Москва-Сити». В Кремле подчеркнули, что в связи с происшествием в городе продолжает сохраняться угроза.

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Армия США приобретет портативные дроны Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO), которые предназначены для уничтожения танков. Система будет включать в себя установку для запуска беспилотника, переносящего боевой снаряд, а также электрооптический и инфракрасные датчики. Предполагается, что новое оружие появится в связи со спецоперацией России. По мнению эксперта в области беспилотной авиации Самюэля Бендетта, в зоне специальной военной операции украинская и российская стороны в основном полагаются на FPV-дроны. «Сейчас есть потребность в большом количестве дронов типа FPV. Но также необходимо продвинуть это развитие дальше, за пределы непосредственной линии соприкосновения, туда, где эти беспилотники могут нанести удар в тыл», — передает слова Бендетта Lenta.ru Ранее сообщалось, что вражеские беспилотные дроны атаковали Москву и Подмосковье, они летели с территории Украины. В ночь на 1 августа дроны атаковали территорию «Москва-Сити». В Кремле подчеркнули, что в связи с происшествием в городе продолжает сохраняться угроза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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