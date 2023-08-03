Премьер Польши испугался переодетых в мигрантов бойцов ЧВК «Вагнер»

03 августа 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Вагнеровцы могут переодеваться нелегальными иммигрантами, заявил Матеуш Моравецкий Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бойцы ЧВК «Вагнер» могут устраивать провокации, переодеваясь в нелегальных мигрантов. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Мы должны ожидать от них провокации. Вагнеровцы могут переодеваться нелегальными иммигрантами», — сказал Моравецкий в ходе конференции, его слова передает Salon24. По его словам, такие действия направлены на то, чтобы дестабилизировать и посеять хаос, а также показать слабость восточного фланга НАТО всем партнерам. Ранее Моравецкий заявлял, что более сотни бойцов из ЧВК «Вагнер» переместились в сторону польско-литовской границы из Беларуси. Он посчитал, что такой шаг приведет к дальнейшему нападению на польскую территорию.

Бойцы ЧВК «Вагнер» могут устраивать провокации, переодеваясь в нелегальных мигрантов. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Мы должны ожидать от них провокации. Вагнеровцы могут переодеваться нелегальными иммигрантами», — сказал Моравецкий в ходе конференции, его слова передает Salon24. По его словам, такие действия направлены на то, чтобы дестабилизировать и посеять хаос, а также показать слабость восточного фланга НАТО всем партнерам. Ранее Моравецкий заявлял, что более сотни бойцов из ЧВК «Вагнер» переместились в сторону польско-литовской границы из Беларуси. Он посчитал, что такой шаг приведет к дальнейшему нападению на польскую территорию.