Премьер Польши испугался переодетых в мигрантов бойцов ЧВК «Вагнер»

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Вагнеровцы могут переодеваться нелегальными иммигрантами, заявил Матеуш Моравецкий Фото:

Бойцы ЧВК «Вагнер» могут устраивать провокации, переодеваясь в нелегальных мигрантов. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы должны ожидать от них провокации. Вагнеровцы могут переодеваться нелегальными иммигрантами», — сказал Моравецкий в ходе конференции, его слова передает Salon24. По его словам, такие действия направлены на то, чтобы дестабилизировать и посеять хаос, а также показать слабость восточного фланга НАТО всем партнерам.

Ранее Моравецкий заявлял, что более сотни бойцов из ЧВК «Вагнер» переместились в сторону польско-литовской границы из Беларуси. Он посчитал, что такой шаг приведет к дальнейшему нападению на польскую территорию.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» могут устраивать провокации, переодеваясь в нелегальных мигрантов. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Мы должны ожидать от них провокации. Вагнеровцы могут переодеваться нелегальными иммигрантами», — сказал Моравецкий в ходе конференции, его слова передает Salon24. По его словам, такие действия направлены на то, чтобы дестабилизировать и посеять хаос, а также показать слабость восточного фланга НАТО всем партнерам. Ранее Моравецкий заявлял, что более сотни бойцов из ЧВК «Вагнер» переместились в сторону польско-литовской границы из Беларуси. Он посчитал, что такой шаг приведет к дальнейшему нападению на польскую территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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