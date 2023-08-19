Медведев объяснил, почему поражение Запада на Украине неизбежно

Медведев: Запад неизбежно потерпит поражение на украинском направлении

19 августа 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Запад никогда не выйдет за рамки того, что противоречит его интересам, считает Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поражение Запада на Украине неизбежно, так как конфликт с Россией рано или поздно наскучит союзникам Киева. Россия, в свою очередь, не остановится до достижения всех поставленных целей СВО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Для них — это чужая война, в которой гибнут чужие для них люди. И хоть их им и не жалко, но Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам. <…> Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной», — написал он в Telegram. По его словам, Вооруженные силы РФ не остановятся до тех пор, пока не будет «демонтировано террористическое украинское государство». «Или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию», — подчеркнул Медведев. Вооруженные силы Украины терпят провал в контрнаступлении, начатом в июне. У украинских солдат не хватает вооружения и отсутствует превосходство на фронте, сообщали СМИ. ВСУ пытаются продвинуться, но до сих пор не дошли даже до первой линии обороны, которую держит Россия, отмечал экс-разведчик США Скотт Риттер. При этом президент Украины Владимир Зеленский не собирается садиться за стол переговоров с российской стороной, напоминает Pravda.Ru.

Поражение Запада на Украине неизбежно, так как конфликт с Россией рано или поздно наскучит союзникам Киева. Россия, в свою очередь, не остановится до достижения всех поставленных целей СВО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Для них — это чужая война, в которой гибнут чужие для них люди. И хоть их им и не жалко, но Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам. <…> Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной», — написал он в Telegram. По его словам, Вооруженные силы РФ не остановятся до тех пор, пока не будет «демонтировано террористическое украинское государство». «Или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию», — подчеркнул Медведев. Вооруженные силы Украины терпят провал в контрнаступлении, начатом в июне. У украинских солдат не хватает вооружения и отсутствует превосходство на фронте, сообщали СМИ. ВСУ пытаются продвинуться, но до сих пор не дошли даже до первой линии обороны, которую держит Россия, отмечал экс-разведчик США Скотт Риттер. При этом президент Украины Владимир Зеленский не собирается садиться за стол переговоров с российской стороной, напоминает Pravda.Ru.