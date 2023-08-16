Командование НАТО обучило солдат ВСУ неправильной тактике. Об этом сообщила британская газета Express. По данным издания, бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении.
«Одна интересная теория заключается в том, что НАТО и Запад фактически обучали ВСУ неправильной доктрине и тактике», — говорится в материале. Отмечается, что обучение альянса не помогло, наступательные действия ВСУ терпят провал.
Украинское контрнаступление не приносит результата, так как у солдат ВСУ не хватает вооружения, а также у них отсутствует превосходство на поле боя. Бойцы ВСУ вынуждены вернуться к своей старой тактике медленного продвижения.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за провальные наступательные действия и покинуть свой пост, передает «Ридус». Российский президент Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления киевский режим лишился 25-30% поставленной западной военной техники, передает телеканал 360.
Командование НАТО обучило солдат ВСУ неправильной тактике. Об этом сообщила британская газета Express. По данным издания, бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении. «Одна интересная теория заключается в том, что НАТО и Запад фактически обучали ВСУ неправильной доктрине и тактике», — говорится в материале. Отмечается, что обучение альянса не помогло, наступательные действия ВСУ терпят провал. Украинское контрнаступление не приносит результата, так как у солдат ВСУ не хватает вооружения, а также у них отсутствует превосходство на поле боя. Бойцы ВСУ вынуждены вернуться к своей старой тактике медленного продвижения. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за провальные наступательные действия и покинуть свой пост, передает «Ридус». Российский президент Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления киевский режим лишился 25-30% поставленной западной военной техники, передает телеканал 360.