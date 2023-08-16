В Британии обвинили НАТО в провале наступления ВСУ

Express: НАТО обучил солдат ВСУ неправильной тактике

16 августа 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

У ВСУ нехватка военной техники и отсутствие превосходства в бою Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование НАТО обучило солдат ВСУ неправильной тактике. Об этом сообщила британская газета Express. По данным издания, бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении. «Одна интересная теория заключается в том, что НАТО и Запад фактически обучали ВСУ неправильной доктрине и тактике», — говорится в материале . Отмечается, что обучение альянса не помогло, наступательные действия ВСУ терпят провал. Украинское контрнаступление не приносит результата, так как у солдат ВСУ не хватает вооружения, а также у них отсутствует превосходство на поле боя. Бойцы ВСУ вынуждены вернуться к своей старой тактике медленного продвижения. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за провальные наступательные действия и покинуть свой пост, передает «Ридус». Российский президент Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления киевский режим лишился 25-30% поставленной западной военной техники, передает телеканал 360.

Командование НАТО обучило солдат ВСУ неправильной тактике. Об этом сообщила британская газета Express. По данным издания, бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении. «Одна интересная теория заключается в том, что НАТО и Запад фактически обучали ВСУ неправильной доктрине и тактике», — говорится в материале. Отмечается, что обучение альянса не помогло, наступательные действия ВСУ терпят провал. Украинское контрнаступление не приносит результата, так как у солдат ВСУ не хватает вооружения, а также у них отсутствует превосходство на поле боя. Бойцы ВСУ вынуждены вернуться к своей старой тактике медленного продвижения. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за провальные наступательные действия и покинуть свой пост, передает «Ридус». Российский президент Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления киевский режим лишился 25-30% поставленной западной военной техники, передает телеканал 360.