В Британии обвинили НАТО в провале наступления ВСУ

Express: НАТО обучил солдат ВСУ неправильной тактике
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
У ВСУ нехватка военной техники и отсутствие превосходства в бою Фото:
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Командование НАТО обучило солдат ВСУ неправильной тактике. Об этом сообщила британская газета Express. По данным издания, бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении.

«Одна интересная теория заключается в том, что НАТО и Запад фактически обучали ВСУ неправильной доктрине и тактике», — говорится в материале. Отмечается, что обучение альянса не помогло, наступательные действия ВСУ терпят провал.

Украинское контрнаступление не приносит результата, так как у солдат ВСУ не хватает вооружения, а также у них отсутствует превосходство на поле боя. Бойцы ВСУ вынуждены вернуться к своей старой тактике медленного продвижения.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за провальные наступательные действия и покинуть свой пост, передает «Ридус». Российский президент Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления киевский режим лишился 25-30% поставленной западной военной техники, передает телеканал 360.

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Командование НАТО обучило солдат ВСУ неправильной тактике. Об этом сообщила британская газета Express. По данным издания, бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении. «Одна интересная теория заключается в том, что НАТО и Запад фактически обучали ВСУ неправильной доктрине и тактике», — говорится в материале. Отмечается, что обучение альянса не помогло, наступательные действия ВСУ терпят провал. Украинское контрнаступление не приносит результата, так как у солдат ВСУ не хватает вооружения, а также у них отсутствует превосходство на поле боя. Бойцы ВСУ вынуждены вернуться к своей старой тактике медленного продвижения. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за провальные наступательные действия и покинуть свой пост, передает «Ридус». Российский президент Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления киевский режим лишился 25-30% поставленной западной военной техники, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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