«Коммерсант»: ювелиры попросили обнулить ставку для бриллиантов

21 августа 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

В России из-за низкой рентабельности не осуществляется огранка мелких алмазов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Ювелиры предложили обнулить таможенные пошлины на ввоз в Россию мелких бриллиантов. Это следует из письма Ассоциации ювелиров, направленного в Минфин. «Ассоциация ювелиров направила письмо в Минфин с предложением обнулить таможенные пошлины на ввоз в Россию обработанных алмазов мелких размеров до 0,3 карата», — сообщает « Коммерсант ». Гендиректор Ассоциации Вадим Серов отметил, что в основном бриллианты привозят из Индии, а размер пошлины составляет 10-15% от таможенной стоимости товаров. Серов сообщил, что такие камни используются в 90% ювелирных изделий. Он подчеркнул, что из-за низкой рентабельности в России не осуществляется огранка мелких алмазов. В июле финансовые аналитики отмечали, что цены на бриллианты впервые опустились до минимума с ноября 2020 года. В исследовании говорится, что снижение цены происходит из-за низкого спроса на драгоценные камни и ювелирные украшения с ними, которые доступны на мировых рынках, в том числе в США.

Ювелиры предложили обнулить таможенные пошлины на ввоз в Россию мелких бриллиантов. Это следует из письма Ассоциации ювелиров, направленного в Минфин. «Ассоциация ювелиров направила письмо в Минфин с предложением обнулить таможенные пошлины на ввоз в Россию обработанных алмазов мелких размеров до 0,3 карата», — сообщает «Коммерсант». Гендиректор Ассоциации Вадим Серов отметил, что в основном бриллианты привозят из Индии, а размер пошлины составляет 10-15% от таможенной стоимости товаров. Серов сообщил, что такие камни используются в 90% ювелирных изделий. Он подчеркнул, что из-за низкой рентабельности в России не осуществляется огранка мелких алмазов. В июле финансовые аналитики отмечали, что цены на бриллианты впервые опустились до минимума с ноября 2020 года. В исследовании говорится, что снижение цены происходит из-за низкого спроса на драгоценные камни и ювелирные украшения с ними, которые доступны на мировых рынках, в том числе в США.