20 августа 2023

«Коммерсант»: ювелиры попросили обнулить ставку для бриллиантов

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Украшения и парфюм. Нижневартовск, драгоценности, ювелирные изделия, шик, гламур, бриллианты, украшения
В России из-за низкой рентабельности не осуществляется огранка мелких алмазов Фото:

Ювелиры предложили обнулить таможенные пошлины на ввоз в Россию мелких бриллиантов. Это следует из письма Ассоциации ювелиров, направленного в Минфин.

«Ассоциация ювелиров направила письмо в Минфин с предложением обнулить таможенные пошлины на ввоз в Россию обработанных алмазов мелких размеров до 0,3 карата», — сообщает «Коммерсант». Гендиректор Ассоциации Вадим Серов отметил, что в основном бриллианты привозят из Индии, а размер пошлины составляет 10-15% от таможенной стоимости товаров.

Серов сообщил, что такие камни используются в 90% ювелирных изделий. Он подчеркнул, что из-за низкой рентабельности в России не осуществляется огранка мелких алмазов.

В июле финансовые аналитики отмечали, что цены на бриллианты впервые опустились до минимума с ноября 2020 года. В исследовании говорится, что снижение цены происходит из-за низкого спроса на драгоценные камни и ювелирные украшения с ними, которые доступны на мировых рынках, в том числе в США.

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Ювелиры предложили обнулить таможенные пошлины на ввоз в Россию мелких бриллиантов. Это следует из письма Ассоциации ювелиров, направленного в Минфин. «Ассоциация ювелиров направила письмо в Минфин с предложением обнулить таможенные пошлины на ввоз в Россию обработанных алмазов мелких размеров до 0,3 карата», — сообщает «Коммерсант». Гендиректор Ассоциации Вадим Серов отметил, что в основном бриллианты привозят из Индии, а размер пошлины составляет 10-15% от таможенной стоимости товаров. Серов сообщил, что такие камни используются в 90% ювелирных изделий. Он подчеркнул, что из-за низкой рентабельности в России не осуществляется огранка мелких алмазов. В июле финансовые аналитики отмечали, что цены на бриллианты впервые опустились до минимума с ноября 2020 года. В исследовании говорится, что снижение цены происходит из-за низкого спроса на драгоценные камни и ювелирные украшения с ними, которые доступны на мировых рынках, в том числе в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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