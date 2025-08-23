Силы ПВО продолжают отбивать атаку ВСУ в Ленобласти

Над Тосненским районом Ленобласти сбито еще 3 БПЛА
Над Тосненским районом Ленобласти сбито еще 3 БПЛА Фото:

Над территорией Ленинградской области было сбито еще три украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Силами ПВО еще три БПЛА уничтожены над Тосненским районом Ленобласти», — заявил Дрозденко в своем telegram-канале. Он отметил отсутствие пострадавших и разрушений.

Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил военнослужащих сил ПВО за подавление беспилотника в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. По его словам, также повреждений и пострадавших нет.

Ранее от Дрозденко поступала информация о сбитом беспилотнике ВСУ над Ленобластью. Он был сбит также над Тосненским районом.

