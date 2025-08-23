Известный блогер Маркарян задержан
Основателя крупного мужского telegram-сообщества в СНГ и блогера Арсена Маркаряна задержали силовики. Об этом сообщил российский Следком. Маркарян обвиняется в дискредитации российской армии и оскорблении памяти защитников Отечества. Ранее скандально известного инфлюэнсера объявили в федеральный розыск.
