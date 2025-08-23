Известный блогер Маркарян задержан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Известный блогер Маркарян задержан
Известный блогер Маркарян задержан Фото:

Основателя крупного мужского telegram-сообщества в СНГ и блогера Арсена Маркаряна задержали силовики. Об этом сообщил российский Следком. Маркарян обвиняется в дискредитации российской армии и оскорблении памяти защитников Отечества. Ранее скандально известного инфлюэнсера объявили в федеральный розыск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основателя крупного мужского telegram-сообщества в СНГ и блогера Арсена Маркаряна задержали силовики. Об этом сообщил российский Следком. Маркарян обвиняется в дискредитации российской армии и оскорблении памяти защитников Отечества. Ранее скандально известного инфлюэнсера объявили в федеральный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...