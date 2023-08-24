24 августа 2023

Лукашевич: ОБСЕ не станет площадкой для урегулирования украинского кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание Президента Федеральному Собранию Москва, чиновник, пустые кресла, ряды кресел, тяготы
Члены ОБСЕ регулярно игнорируют позицию России, заявил Лукашевич Фото:

ОБСЕ не станет площадкой для урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич

«Почти не уверен и не думаю, что ОБСЕ может стать площадкой для какого-либо урегулирования кризиса на Украине», — сказал Лукашевич в интервью газете «Известия». По его словам, члены ОБСЕ регулярно игнорируют позицию России и не реагируют на притеснение россиян. В качестве примера, он привел дискриминацию граждан РФ в Прибалтике, обстрелы в Москве и других территориях России.

Ранее Лукашевич заявлял, что ОБСЕ лишилась возможности завершить конфликт на Украине мирным путем. Он отметил, что упущен исторический шанс содействовать общенациональному диалогу.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ОБСЕ не станет площадкой для урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич «Почти не уверен и не думаю, что ОБСЕ может стать площадкой для какого-либо урегулирования кризиса на Украине», — сказал Лукашевич в интервью газете «Известия». По его словам, члены ОБСЕ регулярно игнорируют позицию России и не реагируют на притеснение россиян. В качестве примера, он привел дискриминацию граждан РФ в Прибалтике, обстрелы в Москве и других территориях России. Ранее Лукашевич заявлял, что ОБСЕ лишилась возможности завершить конфликт на Украине мирным путем. Он отметил, что упущен исторический шанс содействовать общенациональному диалогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...