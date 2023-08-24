Лукашевич: ОБСЕ не станет площадкой для урегулирования украинского кризиса

25 августа 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Члены ОБСЕ регулярно игнорируют позицию России, заявил Лукашевич Фото: Владимир Андреев © URA.RU ОБСЕ не станет площадкой для урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич «Почти не уверен и не думаю, что ОБСЕ может стать площадкой для какого-либо урегулирования кризиса на Украине», — сказал Лукашевич в интервью газете «Известия». По его словам, члены ОБСЕ регулярно игнорируют позицию России и не реагируют на притеснение россиян. В качестве примера, он привел дискриминацию граждан РФ в Прибалтике, обстрелы в Москве и других территориях России. Ранее Лукашевич заявлял, что ОБСЕ лишилась возможности завершить конфликт на Украине мирным путем. Он отметил, что упущен исторический шанс содействовать общенациональному диалогу.

ОБСЕ не станет площадкой для урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич «Почти не уверен и не думаю, что ОБСЕ может стать площадкой для какого-либо урегулирования кризиса на Украине», — сказал Лукашевич в интервью газете «Известия». По его словам, члены ОБСЕ регулярно игнорируют позицию России и не реагируют на притеснение россиян. В качестве примера, он привел дискриминацию граждан РФ в Прибалтике, обстрелы в Москве и других территориях России. Ранее Лукашевич заявлял, что ОБСЕ лишилась возможности завершить конфликт на Украине мирным путем. Он отметил, что упущен исторический шанс содействовать общенациональному диалогу.