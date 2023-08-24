Лукашевич: ОБСЕ не станет площадкой для урегулирования украинского кризиса

ОБСЕ не станет площадкой для урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
«Почти не уверен и не думаю, что ОБСЕ может стать площадкой для какого-либо урегулирования кризиса на Украине», — сказал Лукашевич в интервью газете «Известия». По его словам, члены ОБСЕ регулярно игнорируют позицию России и не реагируют на притеснение россиян. В качестве примера, он привел дискриминацию граждан РФ в Прибалтике, обстрелы в Москве и других территориях России.
Ранее Лукашевич заявлял, что ОБСЕ лишилась возможности завершить конфликт на Украине мирным путем. Он отметил, что упущен исторический шанс содействовать общенациональному диалогу.
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