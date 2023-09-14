Бывшего тренера сборной РФ отстранили от футбола за оскорбление журналиста

14 сентября 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Слуцкого оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: pfc-cska.com/Кобыщев.В Бывший тренер ФК «Рубин» и сборной России по футболу Леонид Слуцкий оказался оштрафован и отстранен от деятельности за оскорбление журналиста Виталия Бородина. Об этом сообщили Российском футбольном союзе. «Комитет по этике РФС решил применить к Леониду Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год условно», — говорится в сообщении на сайте РФС. Там добавили, что ранее тренер уже получал наказание в связи с нарушением регламента. Слуцкий в «Коммент. Шоу» на YouTube оскорбил журналиста Бородина, у которого ранее произошел конфликт с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой. Инцидент произошел после матча Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» 13 августа. После этого футболиста дисквалифицировали на две игры условно и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Бывший тренер ФК «Рубин» и сборной России по футболу Леонид Слуцкий оказался оштрафован и отстранен от деятельности за оскорбление журналиста Виталия Бородина. Об этом сообщили Российском футбольном союзе. «Комитет по этике РФС решил применить к Леониду Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год условно», — говорится в сообщении на сайте РФС. Там добавили, что ранее тренер уже получал наказание в связи с нарушением регламента. Слуцкий в «Коммент. Шоу» на YouTube оскорбил журналиста Бородина, у которого ранее произошел конфликт с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой. Инцидент произошел после матча Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» 13 августа. После этого футболиста дисквалифицировали на две игры условно и оштрафовали на 50 тысяч рублей.