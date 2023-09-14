Бывшего тренера сборной РФ отстранили от футбола за оскорбление журналиста

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Открытая лицензия на 07.08.2015. Леонид Слуцкий., слуцкий леонид
Слуцкого оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото:

Бывший тренер ФК «Рубин» и сборной России по футболу Леонид Слуцкий оказался оштрафован и отстранен от деятельности за оскорбление журналиста Виталия Бородина. Об этом сообщили Российском футбольном союзе.

«Комитет по этике РФС решил применить к Леониду Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год условно», — говорится в сообщении на сайте РФС. Там добавили, что ранее тренер уже получал наказание в связи с нарушением регламента.

Слуцкий в «Коммент. Шоу» на YouTube оскорбил журналиста Бородина, у которого ранее произошел конфликт с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой. Инцидент произошел после матча Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» 13 августа. После этого футболиста дисквалифицировали на две игры условно и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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Бывший тренер ФК «Рубин» и сборной России по футболу Леонид Слуцкий оказался оштрафован и отстранен от деятельности за оскорбление журналиста Виталия Бородина. Об этом сообщили Российском футбольном союзе. «Комитет по этике РФС решил применить к Леониду Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год условно», — говорится в сообщении на сайте РФС. Там добавили, что ранее тренер уже получал наказание в связи с нарушением регламента. Слуцкий в «Коммент. Шоу» на YouTube оскорбил журналиста Бородина, у которого ранее произошел конфликт с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой. Инцидент произошел после матча Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» 13 августа. После этого футболиста дисквалифицировали на две игры условно и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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