Футболист испанского «Реала» Карвахаль будет судиться из-за обвинений в секс-нападении в России

Испанский футболист Дани Карвахал подал иск на местное СМИ за подкаст, на котором было объявлено, что защитник «Реал-Мадрида» сексуально домогался до официантки в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Спортсмен заявил, что такие сообщения в его адрес являются ложными.
«Вся информация [о домогательстве], опубликованная в прессе в последние дни, является абсолютно ложной. <…> Я уже обратился в суд», — написал Дани Карвахаль в своем аккаунте в X (Twitter). Он подал иск в адрес испанского СМИ The Objective. Журналисты опубликовали подкаст с переводчиком, который работал со сборной Испании в 2018 году. Гость в подкасте рассказал, что, испанский футболист в ходе чемпионата мира домогался до официантки.
В 2018 году в России проходил чемпионат мира по футболу. Тогда в РФ и мире положительно оценили ход проведения всего мероприятия.
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