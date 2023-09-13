Футболист испанского «Реала» Карвахаль будет судиться из-за обвинений в секс-нападении в России

Карвахаль будет судиться со СМИ после обвинений в домогательстве до россиянки

13 сентября 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Футболист Дани Карвахал будет судиться из-за ложных, по его мнению, обвинений Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Испанский футболист Дани Карвахал подал иск на местное СМИ за подкаст, на котором было объявлено, что защитник «Реал-Мадрида» сексуально домогался до официантки в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Спортсмен заявил, что такие сообщения в его адрес являются ложными. «Вся информация [о домогательстве], опубликованная в прессе в последние дни, является абсолютно ложной. <…> Я уже обратился в суд», — написал Дани Карвахаль в своем аккаунте в X (Twitter). Он подал иск в адрес испанского СМИ The Objective. Журналисты опубликовали подкаст с переводчиком, который работал со сборной Испании в 2018 году. Гость в подкасте рассказал, что, испанский футболист в ходе чемпионата мира домогался до официантки. В 2018 году в России проходил чемпионат мира по футболу. Тогда в РФ и мире положительно оценили ход проведения всего мероприятия.

Испанский футболист Дани Карвахал подал иск на местное СМИ за подкаст, на котором было объявлено, что защитник «Реал-Мадрида» сексуально домогался до официантки в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Спортсмен заявил, что такие сообщения в его адрес являются ложными. «Вся информация [о домогательстве], опубликованная в прессе в последние дни, является абсолютно ложной. <…> Я уже обратился в суд», — написал Дани Карвахаль в своем аккаунте в X (Twitter). Он подал иск в адрес испанского СМИ The Objective. Журналисты опубликовали подкаст с переводчиком, который работал со сборной Испании в 2018 году. Гость в подкасте рассказал, что, испанский футболист в ходе чемпионата мира домогался до официантки. В 2018 году в России проходил чемпионат мира по футболу. Тогда в РФ и мире положительно оценили ход проведения всего мероприятия.