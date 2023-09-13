Футболист испанского «Реала» Карвахаль будет судиться из-за обвинений в секс-нападении в России

Карвахаль будет судиться со СМИ после обвинений в домогательстве до россиянки
© Служба новостей «URA.RU»
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Футболист Дани Карвахал будет судиться из-за ложных, по его мнению, обвинений Фото:

Испанский футболист Дани Карвахал подал иск на местное СМИ за подкаст, на котором было объявлено, что защитник «Реал-Мадрида» сексуально домогался до официантки в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Спортсмен заявил, что такие сообщения в его адрес являются ложными.

«Вся информация [о домогательстве], опубликованная в прессе в последние дни, является абсолютно ложной. <…> Я уже обратился в суд», — написал Дани Карвахаль в своем аккаунте в X (Twitter). Он подал иск в адрес испанского СМИ The Objective. Журналисты опубликовали подкаст с переводчиком, который работал со сборной Испании в 2018 году. Гость в подкасте рассказал, что, испанский футболист в ходе чемпионата мира домогался до официантки.

В 2018 году в России проходил чемпионат мира по футболу. Тогда в РФ и мире положительно оценили ход проведения всего мероприятия.

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Испанский футболист Дани Карвахал подал иск на местное СМИ за подкаст, на котором было объявлено, что защитник «Реал-Мадрида» сексуально домогался до официантки в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Спортсмен заявил, что такие сообщения в его адрес являются ложными. «Вся информация [о домогательстве], опубликованная в прессе в последние дни, является абсолютно ложной. <…> Я уже обратился в суд», — написал Дани Карвахаль в своем аккаунте в X (Twitter). Он подал иск в адрес испанского СМИ The Objective. Журналисты опубликовали подкаст с переводчиком, который работал со сборной Испании в 2018 году. Гость в подкасте рассказал, что, испанский футболист в ходе чемпионата мира домогался до официантки. В 2018 году в России проходил чемпионат мира по футболу. Тогда в РФ и мире положительно оценили ход проведения всего мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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