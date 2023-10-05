ЦИК научит избиркомы проводить весенние выборы с новыми технологиями

06 октября 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

В преддверии выборов ЦИК протестирует обновленную систему дистанционного электронного голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центризбирком запустит 9 октября тестирование обновленной всероссийской системы ГАС «Выборы». В ЦИК сообщили, что проверка версии 2.0 будет проводиться до 29 ноября и определить готовность избиркомов к проведению федеральных выборов. «ГАС „Выборы“ 2.0 готова, но для введения ее в эксплуатацию требуется предварительное тестирование. Общероссийская тренировка пройдет в три этапа. Подготовительный этап — с 9 по 31 октября, основной этап — с 1 по 24 ноября и заключительный этап — с 27 по 29 ноября», — передают «Ведомости» информацию представителя ЦИК. После внедрения новой системы, работающей полностью на отечественном ПО, старая платформа прекратит существование. Тестирование запускается с целью проверки на легальность и легитимность, а также отлаживания взаимодействия с избирателями. Ранее сообщалось, что сенаторы совместно с ЦИК РФ работают над разработкой поправок в закон о выборах президента РФ. Позднее Госдума представила законопроект, согласно которому на заседания избирательных комиссий будут допускаться только аккредитованные представители СМИ, работающие на основе трудового договора в редакциях. Выборы главы государства пройдут 17 марта 2024 года.

Центризбирком запустит 9 октября тестирование обновленной всероссийской системы ГАС «Выборы». В ЦИК сообщили, что проверка версии 2.0 будет проводиться до 29 ноября и определить готовность избиркомов к проведению федеральных выборов. «ГАС „Выборы“ 2.0 готова, но для введения ее в эксплуатацию требуется предварительное тестирование. Общероссийская тренировка пройдет в три этапа. Подготовительный этап — с 9 по 31 октября, основной этап — с 1 по 24 ноября и заключительный этап — с 27 по 29 ноября», — передают «Ведомости» информацию представителя ЦИК. После внедрения новой системы, работающей полностью на отечественном ПО, старая платформа прекратит существование. Тестирование запускается с целью проверки на легальность и легитимность, а также отлаживания взаимодействия с избирателями. Ранее сообщалось, что сенаторы совместно с ЦИК РФ работают над разработкой поправок в закон о выборах президента РФ. Позднее Госдума представила законопроект, согласно которому на заседания избирательных комиссий будут допускаться только аккредитованные представители СМИ, работающие на основе трудового договора в редакциях. Выборы главы государства пройдут 17 марта 2024 года.