05 октября 2023

ЦИК научит избиркомы проводить весенние выборы с новыми технологиями

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Заседание ЕР. Курган , выборы, голосование, урна для голосования, бюллетень
В преддверии выборов ЦИК протестирует обновленную систему дистанционного электронного голосования Фото:

Центризбирком запустит 9 октября тестирование обновленной всероссийской системы ГАС «Выборы». В ЦИК сообщили, что проверка версии 2.0 будет проводиться до 29 ноября и определить готовность избиркомов к проведению федеральных выборов.

«ГАС „Выборы“ 2.0 готова, но для введения ее в эксплуатацию требуется предварительное тестирование. Общероссийская тренировка пройдет в три этапа. Подготовительный этап — с 9 по 31 октября, основной этап — с 1 по 24 ноября и заключительный этап — с 27 по 29 ноября», — передают «Ведомости» информацию представителя ЦИК.

После внедрения новой системы, работающей полностью на отечественном ПО, старая платформа прекратит существование. Тестирование запускается с целью проверки на легальность и легитимность, а также отлаживания взаимодействия с избирателями.

Ранее сообщалось, что сенаторы совместно с ЦИК РФ работают над разработкой поправок в закон о выборах президента РФ. Позднее Госдума представила законопроект, согласно которому на заседания избирательных комиссий будут допускаться только аккредитованные представители СМИ, работающие на основе трудового договора в редакциях. Выборы главы государства пройдут 17 марта 2024 года.

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Центризбирком запустит 9 октября тестирование обновленной всероссийской системы ГАС «Выборы». В ЦИК сообщили, что проверка версии 2.0 будет проводиться до 29 ноября и определить готовность избиркомов к проведению федеральных выборов. «ГАС „Выборы“ 2.0 готова, но для введения ее в эксплуатацию требуется предварительное тестирование. Общероссийская тренировка пройдет в три этапа. Подготовительный этап — с 9 по 31 октября, основной этап — с 1 по 24 ноября и заключительный этап — с 27 по 29 ноября», — передают «Ведомости» информацию представителя ЦИК. После внедрения новой системы, работающей полностью на отечественном ПО, старая платформа прекратит существование. Тестирование запускается с целью проверки на легальность и легитимность, а также отлаживания взаимодействия с избирателями. Ранее сообщалось, что сенаторы совместно с ЦИК РФ работают над разработкой поправок в закон о выборах президента РФ. Позднее Госдума представила законопроект, согласно которому на заседания избирательных комиссий будут допускаться только аккредитованные представители СМИ, работающие на основе трудового договора в редакциях. Выборы главы государства пройдут 17 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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