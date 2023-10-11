Дерипаска наказал Тинькова за оскорбления

11 октября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников сообщил, что Олег Тиньков должен выплатить 20 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатит 20 миллионов рублей миллиардеру Олегу Дерипаске. Данное решение было принято судом по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников. «Суд признал несоответствующей действительности распространенную Тиньковым информацию, обязал ее удалить, и взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материальных убытков», — заявил Мельников. Его слова приводит ТАСС. Ранее Олег Дерипаска обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, передает телеканал 360. Заявление было подано из-за оскорбительных высказываний Тинькова в соцсетях. Он назвал Дерипаску «вором и олигархом»‎. Разбирательства шли с 2022 года.

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатит 20 миллионов рублей миллиардеру Олегу Дерипаске. Данное решение было принято судом по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников. «Суд признал несоответствующей действительности распространенную Тиньковым информацию, обязал ее удалить, и взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материальных убытков», — заявил Мельников. Его слова приводит ТАСС. Ранее Олег Дерипаска обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, передает телеканал 360. Заявление было подано из-за оскорбительных высказываний Тинькова в соцсетях. Он назвал Дерипаску «вором и олигархом»‎. Разбирательства шли с 2022 года.