Дерипаска наказал Тинькова за оскорбления

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатит 20 миллионов рублей миллиардеру Олегу Дерипаске. Данное решение было принято судом по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников.
«Суд признал несоответствующей действительности распространенную Тиньковым информацию, обязал ее удалить, и взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материальных убытков», — заявил Мельников. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Олег Дерипаска обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, передает телеканал 360. Заявление было подано из-за оскорбительных высказываний Тинькова в соцсетях. Он назвал Дерипаску «вором и олигархом». Разбирательства шли с 2022 года.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.