Дерипаска наказал Тинькова за оскорбления

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников сообщил, что Олег Тиньков должен выплатить 20 миллионов рублей Фото:

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатит 20 миллионов рублей миллиардеру Олегу Дерипаске. Данное решение было принято судом по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

«Суд признал несоответствующей действительности распространенную Тиньковым информацию, обязал ее удалить, и взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материальных убытков», — заявил Мельников. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Олег Дерипаска обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, передает телеканал 360. Заявление было подано из-за оскорбительных высказываний Тинькова в соцсетях. Он назвал Дерипаску «вором и олигархом»‎. Разбирательства шли с 2022 года.

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Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатит 20 миллионов рублей миллиардеру Олегу Дерипаске. Данное решение было принято судом по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников. «Суд признал несоответствующей действительности распространенную Тиньковым информацию, обязал ее удалить, и взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материальных убытков», — заявил Мельников. Его слова приводит ТАСС. Ранее Олег Дерипаска обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, передает телеканал 360. Заявление было подано из-за оскорбительных высказываний Тинькова в соцсетях. Он назвал Дерипаску «вором и олигархом»‎. Разбирательства шли с 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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