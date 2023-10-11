В Белом доме заявили о переброске второго авианосца в Средиземное море

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Авианосец ВМФ США USS Gerald R. Ford. stock, флот, сша, авианосец, Джеральд Р Форд
Переброска  Dwight Eisenhower начнется в ближайшее время Фото:
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Америка планирует в ближайшее время перебросить в Средиземное море второй американский авианосец Dwight Eisenhower. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Авианосец Dwight Eisenhower и его группа отправляются для заранее запланированной переброски в зону международного командования [ВС США]. Их переброска начнется в течение ближайшей недели», — рассказал Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Кирби отметил, что Белый дом не принял окончательного решения о переброске второго авианосца в восточную часть Средиземного моря. Однако, если потребуется, то корабли ударной группы готовы оказать содействие в сдерживании эскалации конфликта между боевиками ХАМАС и Израилем.

Ранее на фоне эскалации конфликта в Израиле на восток Средиземного моря прибыла первая авианосная ударная группа «Джеральд Форд». Она призвана сдерживать действия направленные на дальнейшее разжигание войны. Кроме того, Америка собирается направить в районы боевых действий истребители F-15, F-16, A-10. Также в Пентагоне заявляли о планах США направить в восточную часть Средиземного моря авианосную группу Dwight Eisenhower.

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Америка планирует в ближайшее время перебросить в Средиземное море второй американский авианосец Dwight Eisenhower. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Авианосец Dwight Eisenhower и его группа отправляются для заранее запланированной переброски в зону международного командования [ВС США]. Их переброска начнется в течение ближайшей недели», — рассказал Кирби на регулярном брифинге для журналистов. Кирби отметил, что Белый дом не принял окончательного решения о переброске второго авианосца в восточную часть Средиземного моря. Однако, если потребуется, то корабли ударной группы готовы оказать содействие в сдерживании эскалации конфликта между боевиками ХАМАС и Израилем. Ранее на фоне эскалации конфликта в Израиле на восток Средиземного моря прибыла первая авианосная ударная группа «Джеральд Форд». Она призвана сдерживать действия направленные на дальнейшее разжигание войны. Кроме того, Америка собирается направить в районы боевых действий истребители F-15, F-16, A-10. Также в Пентагоне заявляли о планах США направить в восточную часть Средиземного моря авианосную группу Dwight Eisenhower.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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