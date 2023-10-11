В Белом доме заявили о переброске второго авианосца в Средиземное море

Америка планирует в ближайшее время перебросить в Средиземное море второй американский авианосец Dwight Eisenhower. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Авианосец Dwight Eisenhower и его группа отправляются для заранее запланированной переброски в зону международного командования [ВС США]. Их переброска начнется в течение ближайшей недели», — рассказал Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
Кирби отметил, что Белый дом не принял окончательного решения о переброске второго авианосца в восточную часть Средиземного моря. Однако, если потребуется, то корабли ударной группы готовы оказать содействие в сдерживании эскалации конфликта между боевиками ХАМАС и Израилем.
Ранее на фоне эскалации конфликта в Израиле на восток Средиземного моря прибыла первая авианосная ударная группа «Джеральд Форд». Она призвана сдерживать действия направленные на дальнейшее разжигание войны. Кроме того, Америка собирается направить в районы боевых действий истребители F-15, F-16, A-10. Также в Пентагоне заявляли о планах США направить в восточную часть Средиземного моря авианосную группу Dwight Eisenhower.
Америка планирует в ближайшее время перебросить в Средиземное море второй американский авианосец Dwight Eisenhower. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Авианосец Dwight Eisenhower и его группа отправляются для заранее запланированной переброски в зону международного командования [ВС США]. Их переброска начнется в течение ближайшей недели», — рассказал Кирби на регулярном брифинге для журналистов. Кирби отметил, что Белый дом не принял окончательного решения о переброске второго авианосца в восточную часть Средиземного моря. Однако, если потребуется, то корабли ударной группы готовы оказать содействие в сдерживании эскалации конфликта между боевиками ХАМАС и Израилем. Ранее на фоне эскалации конфликта в Израиле на восток Средиземного моря прибыла первая авианосная ударная группа «Джеральд Форд». Она призвана сдерживать действия направленные на дальнейшее разжигание войны. Кроме того, Америка собирается направить в районы боевых действий истребители F-15, F-16, A-10. Также в Пентагоне заявляли о планах США направить в восточную часть Средиземного моря авианосную группу Dwight Eisenhower.