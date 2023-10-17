В Британии раскрыли, как война в Израиле отразится на отношениях РФ и Китая

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The Economist: Китай будет рад, если США будут отвлечены конфликтом в Израиле

17 октября 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Китай будет рад усилиям России в отвлечении Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Китай будет рад усилиям России в отвлечении Запада на палестино-израильский конфликт. Об этом пишет издание The Economist. «Китай будет рад, если США увязнут в регионе, а их авторитету бросят вызов», — говорится в материале издания. Автор статьи отмечает, что КНР будет аплодировать якобы усилиям Кремля в отвлечении Запада на войну между Израилем и Палестиной. По мнению автора, в начале года Китай помог добиться сближения между Ираном и Саудовской Аравией, отчасти в надежде подорвать мировой порядок, возглавляемый Штатами. Возможно, он не подозревал о планах палестинского движения ХАМАС, но вряд ли будет сожалеть о начавшемся конфликте, заключили в материале. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Американский лидер Джо Байден заявил, что ХАМАС должно быть полностью уничтожено. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты гарантируют, что обеспечат Израиль «всем необходимым» в свете эскалации конфликта с Палестиной, передает RT. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на Штатах. Он подчеркнул, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость. Глава МИД КНР Ван И в свою очередь отметил, что историческая несправедливость в отношении Палестины не должна больше продолжаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китай будет рад усилиям России в отвлечении Запада на палестино-израильский конфликт. Об этом пишет издание The Economist. «Китай будет рад, если США увязнут в регионе, а их авторитету бросят вызов», — говорится в материале издания. Автор статьи отмечает, что КНР будет аплодировать якобы усилиям Кремля в отвлечении Запада на войну между Израилем и Палестиной. По мнению автора, в начале года Китай помог добиться сближения между Ираном и Саудовской Аравией, отчасти в надежде подорвать мировой порядок, возглавляемый Штатами. Возможно, он не подозревал о планах палестинского движения ХАМАС, но вряд ли будет сожалеть о начавшемся конфликте, заключили в материале. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Американский лидер Джо Байден заявил, что ХАМАС должно быть полностью уничтожено. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты гарантируют, что обеспечат Израиль «всем необходимым» в свете эскалации конфликта с Палестиной, передает RT. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на Штатах. Он подчеркнул, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость. Глава МИД КНР Ван И в свою очередь отметил, что историческая несправедливость в отношении Палестины не должна больше продолжаться.