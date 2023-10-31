«Известия» узнали, что приведет к провалу смарт-мобилизации на Украине

«Известия»: Киев провалит мобилизацию из-за низкого морального духа призывников

01 ноября 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

В рамках новой инициативы Киева призывник сам выберет специальность и подразделение ВСУ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Смарт-мобилизация, анонсированная Киевом, обречена на провал из-за низкого морального духа граждан. Несмотря на то, что на Украине сохраняется высокий призывной потенциал, основная часть населения страны не желает отправляться на поля сражений, считает политолог Александр Дудчак. «Повсеместные облавы вызывают злость и раздражение, нарастает угроза социального взрыва. Наивысший градус недовольства фиксируется непосредственно в войсках — в запасных учебных полках, бригадах и на линии фронта. Киевская власть пытается смягчить ситуацию, для этого была запущена смарт-мобилизация. Но проблема Киева в том, что моральный дух и желание воевать у публики на крайне низком уровне, — отметил Александр Дудчак в интервью «Известиям». Новый проект, названный смарт-мобилизацией, предполагает, что призывники самостоятельно будут выбирать себе воинскую специальность. Гражданину для этого потребуется оставить соответствующую заявку, процедура исключает повестки и посещение военкомата. Проект планируют начать реализовывать через месяц или два. Сначала призывники смогут записаться только на оператора дронов. Постепенно станут доступны другие армейские специальности, передает RT.

Смарт-мобилизация, анонсированная Киевом, обречена на провал из-за низкого морального духа граждан. Несмотря на то, что на Украине сохраняется высокий призывной потенциал, основная часть населения страны не желает отправляться на поля сражений, считает политолог Александр Дудчак. «Повсеместные облавы вызывают злость и раздражение, нарастает угроза социального взрыва. Наивысший градус недовольства фиксируется непосредственно в войсках — в запасных учебных полках, бригадах и на линии фронта. Киевская власть пытается смягчить ситуацию, для этого была запущена смарт-мобилизация. Но проблема Киева в том, что моральный дух и желание воевать у публики на крайне низком уровне, — отметил Александр Дудчак в интервью «Известиям». Новый проект, названный смарт-мобилизацией, предполагает, что призывники самостоятельно будут выбирать себе воинскую специальность. Гражданину для этого потребуется оставить соответствующую заявку, процедура исключает повестки и посещение военкомата. Проект планируют начать реализовывать через месяц или два. Сначала призывники смогут записаться только на оператора дронов. Постепенно станут доступны другие армейские специальности, передает RT.