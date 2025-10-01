Starbucks зарегистрировал новый бренд в России

Американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала в России новый товарный знак. Информация об этом поступила от сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
«Американская компания Starbucks Corporation сегодня, 1 октября, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак со своим логотипом», — сообщили в сервисе «Газете.Ru». Срок действия регистрации составляет почти девять лет — до мая 2034 года. Новый бренд может быть использован для широкого спектра товаров и услуг, среди которых: услуги ресторанов, кафе, кофе-баров, чайных и закусочных, а также кейтеринг, приготовление и продажа напитков и еды, работа с программами лояльности для постоянных клиентов.
Starbucks объявил о прекращении работы в России весной 2022 года на фоне геополитической напряженности и санкций. До этого компания работала через российское юридическое лицо ООО «Кофе Сирена», учредителем которого была кипрская организация «ШАЯ КОФЕ ЛИМИТЕД». После ухода Starbucks права на ведение бизнеса перешли к рэперу Тимати (Тимур Юнусов) и предпринимателю Антону Пинскому. На основе бывших кофеен был создан новый бренд — Stars Coffee.
