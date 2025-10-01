В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по Украине

Срочная новость
Российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, а также по цехам, где осуществлялось производство десантных катеров и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов, обеспечивавших деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
