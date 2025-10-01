Победитель «Интервидения» помогает бороться с последствиями тайфуна

Вьетнамский певец Дык Фук, победитель музыкального конкурса «Интервидение», перечислил 1 млрд донгов (около $42,6 тыс.) на ликвидацию последствий мощного тайфуна «Буалой», обрушившегося на страну. Об этом информирует издание.
«Смотря на фото и читая новости о тайфуне, я глубоко сочувствую нашим гражданам. Я просто надеюсь, что шторм пройдет быстро, наши сограждане будут страдать меньше и обретут мир», — приводят в издании Vietnam News слова исполнителя.
Певец не остался единственным, кто откликнулся на бедствие. Как уточняет издание, другие вьетнамские знаменитости также направили средства на помощь пострадавшим от стихии.
По последним данным, тайфун «Буалой» и вызванные им проливные дожди и наводнения затронули 17 провинций и городов Вьетнама. В результате стихии погибли 26 человек, еще более 100 пострадали, а как минимум 22 человека остаются пропавшими без вести.
Ранее Вьетнамский исполнитель Дык Фук принял участие в финале международного конкурса «Интервидение», где представил композицию «Фудом тхиен выонг». Его выступление транслировалось в прямом эфире на Первом канале. Музыкальное произведение основано на эпической истории о легендарном герое Тхань Гионге, который считается символом могущества и сплоченности народа Вьетнама.
