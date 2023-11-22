Экс-замминистра энергетики Нидзельского задержали из-за крупного мошенничества

22 ноября 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Экс-чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского задержали в Москве в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщает столичный суд. «Бывшего замглавы Минэнерго Петра Нидзельского задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере», — передает РБК со ссылкой на Мещанский районный суд Москвы. Экс-замминистру грозит до 10-ти лет лишения свободы по предъявленной статье.

Экс-замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского задержали в Москве в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщает столичный суд. «Бывшего замглавы Минэнерго Петра Нидзельского задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере», — передает РБК со ссылкой на Мещанский районный суд Москвы. Экс-замминистру грозит до 10-ти лет лишения свободы по предъявленной статье.