Экс-замминистра энергетики Нидзельского задержали из-за крупного мошенничества

Экс-чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы
Экс-замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского задержали в Москве в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщает столичный суд.
«Бывшего замглавы Минэнерго Петра Нидзельского задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере», — передает РБК со ссылкой на Мещанский районный суд Москвы. Экс-замминистру грозит до 10-ти лет лишения свободы по предъявленной статье.
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