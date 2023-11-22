22 ноября 2023

Экс-замминистра энергетики Нидзельского задержали из-за крупного мошенничества

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, защитная маска, мера пресечения, наручники
Экс-чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы Фото:

Экс-замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского задержали в Москве в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщает столичный суд.

«Бывшего замглавы Минэнерго Петра Нидзельского задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере», — передает РБК со ссылкой на Мещанский районный суд Москвы. Экс-замминистру грозит до 10-ти лет лишения свободы по предъявленной статье.

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Экс-замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского задержали в Москве в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщает столичный суд. «Бывшего замглавы Минэнерго Петра Нидзельского задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере», — передает РБК со ссылкой на Мещанский районный суд Москвы. Экс-замминистру грозит до 10-ти лет лишения свободы по предъявленной статье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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