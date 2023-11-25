Российский офицер рассказал про первые дни наступления под Авдеевкой

Боец ВС РФ «Самара»: в боях под Авдеевкой артиллерия не жалела снаряды

25 ноября 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Российские бойцы не допускали пополнения резервов ВСУ для отражения атак армии РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская артиллерия в первые дни наступления на ВСУ под Авдеевкой (ДНР) не жалела снарядов. Об этом рассказал офицер ВС РФ с позывным «Самара». «Российская артиллерия не жалела снарядов в первые дни продвижения под Авдеевкой. Все лето мы берегли боеприпасы, получали по остаточному принципу. Но сегодня мы не жалеем снарядов», — рассказал военнослужащий в интервью «Лента.ру». Подразделение Самары должно было не допустить пополнение резервов ВСУ для отражения атак российской армии. На донецком направлении отмечено продвижение сил РФ. Успешно производятся атаки на подступах к Авдеевке и Степному. Военкор Андрей Руденко сообщал, что представители ВСУ массово сдаются в плен. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц рассказывал URA.RU, что ВС РФ пытаются взять Авдеевку в кольцо, как это было с «Азовсталью». В случае успеха российской армии ВСУ вынуждены будут капитулировать.

Российская артиллерия в первые дни наступления на ВСУ под Авдеевкой (ДНР) не жалела снарядов. Об этом рассказал офицер ВС РФ с позывным «Самара». «Российская артиллерия не жалела снарядов в первые дни продвижения под Авдеевкой. Все лето мы берегли боеприпасы, получали по остаточному принципу. Но сегодня мы не жалеем снарядов», — рассказал военнослужащий в интервью «Лента.ру». Подразделение Самары должно было не допустить пополнение резервов ВСУ для отражения атак российской армии. На донецком направлении отмечено продвижение сил РФ. Успешно производятся атаки на подступах к Авдеевке и Степному. Военкор Андрей Руденко сообщал, что представители ВСУ массово сдаются в плен. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц рассказывал URA.RU, что ВС РФ пытаются взять Авдеевку в кольцо, как это было с «Азовсталью». В случае успеха российской армии ВСУ вынуждены будут капитулировать.