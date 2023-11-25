Российский офицер рассказал про первые дни наступления под Авдеевкой

Боец ВС РФ «Самара»: в боях под Авдеевкой артиллерия не жалела снаряды
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Российские бойцы не допускали пополнения резервов ВСУ для отражения атак армии РФ Фото:
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Российская артиллерия в первые дни наступления на ВСУ под Авдеевкой (ДНР) не жалела снарядов. Об этом рассказал офицер ВС РФ с позывным «Самара».

«Российская артиллерия не жалела снарядов в первые дни продвижения под Авдеевкой. Все лето мы берегли боеприпасы, получали по остаточному принципу. Но сегодня мы не жалеем снарядов», — рассказал военнослужащий в интервью «Лента.ру». Подразделение Самары должно было не допустить пополнение резервов ВСУ для отражения атак российской армии.

На донецком направлении отмечено продвижение сил РФ. Успешно производятся атаки на подступах к Авдеевке и Степному. Военкор Андрей Руденко сообщал, что представители ВСУ массово сдаются в плен. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц рассказывал URA.RU, что ВС РФ пытаются взять Авдеевку в кольцо, как это было с «Азовсталью». В случае успеха российской армии ВСУ вынуждены будут капитулировать.

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Российская артиллерия в первые дни наступления на ВСУ под Авдеевкой (ДНР) не жалела снарядов. Об этом рассказал офицер ВС РФ с позывным «Самара». «Российская артиллерия не жалела снарядов в первые дни продвижения под Авдеевкой. Все лето мы берегли боеприпасы, получали по остаточному принципу. Но сегодня мы не жалеем снарядов», — рассказал военнослужащий в интервью «Лента.ру». Подразделение Самары должно было не допустить пополнение резервов ВСУ для отражения атак российской армии. На донецком направлении отмечено продвижение сил РФ. Успешно производятся атаки на подступах к Авдеевке и Степному. Военкор Андрей Руденко сообщал, что представители ВСУ массово сдаются в плен. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц рассказывал URA.RU, что ВС РФ пытаются взять Авдеевку в кольцо, как это было с «Азовсталью». В случае успеха российской армии ВСУ вынуждены будут капитулировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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