Российская артиллерия в первые дни наступления на ВСУ под Авдеевкой (ДНР) не жалела снарядов. Об этом рассказал офицер ВС РФ с позывным «Самара».
«Российская артиллерия не жалела снарядов в первые дни продвижения под Авдеевкой. Все лето мы берегли боеприпасы, получали по остаточному принципу. Но сегодня мы не жалеем снарядов», — рассказал военнослужащий в интервью «Лента.ру». Подразделение Самары должно было не допустить пополнение резервов ВСУ для отражения атак российской армии.
На донецком направлении отмечено продвижение сил РФ. Успешно производятся атаки на подступах к Авдеевке и Степному. Военкор Андрей Руденко сообщал, что представители ВСУ массово сдаются в плен. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц рассказывал URA.RU, что ВС РФ пытаются взять Авдеевку в кольцо, как это было с «Азовсталью». В случае успеха российской армии ВСУ вынуждены будут капитулировать.
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