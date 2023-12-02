Венгрия раскрыла, чем грозит запрет СБУ встречаться Орбану с Порошенко

Украина не готова к членству в Европейском союзе из-за отказа Службы безопасности Украины (СБУ) выпускать экс-президента и лидера украинской оппозиции партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникации, Золтан Ковач.
«Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе», — написал Ковач на своей странице в соцсети X.
Ранее сообщалось, что СБУ запретила Порошенко встречаться с главой Венгрии. Это связано со страхом Украины, что Россия якобы может использовать эту встречу в свою пользу.
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