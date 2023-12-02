02 декабря 2023

Венгрия раскрыла, чем грозит запрет СБУ встречаться Орбану с Порошенко

Ковач: Украина не готова к членству в ЕС из-за отказа СБУ выпускать Порошенко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии
Ковач заявил, что Венгрия не желает участвовать во внутриполитических разборках Украины Фото:

Украина не готова к членству в Европейском союзе из-за отказа Службы безопасности Украины (СБУ) выпускать экс-президента и лидера украинской оппозиции партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникации, Золтан Ковач.

«Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе», — написал Ковач на своей странице в соцсети X.

Ранее сообщалось, что СБУ запретила Порошенко встречаться с главой Венгрии. Это связано со страхом Украины, что Россия якобы может использовать эту встречу в свою пользу.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина не готова к членству в Европейском союзе из-за отказа Службы безопасности Украины (СБУ) выпускать экс-президента и лидера украинской оппозиции партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникации, Золтан Ковач. «Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе», — написал Ковач на своей странице в соцсети X. Ранее сообщалось, что СБУ запретила Порошенко встречаться с главой Венгрии. Это связано со страхом Украины, что Россия якобы может использовать эту встречу в свою пользу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...