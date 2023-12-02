Политика Венгрия раскрыла, чем грозит запрет СБУ встречаться Орбану с Порошенко Ковач: Украина не готова к членству в ЕС из-за отказа СБУ выпускать Порошенко 03 декабря 2023 в 03:10 Размер текста - 17 + Ковач заявил, что Венгрия не желает участвовать во внутриполитических разборках Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина не готова к членству в Европейском союзе из-за отказа Службы безопасности Украины (СБУ) выпускать экс-президента и лидера украинской оппозиции партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникации, Золтан Ковач. «Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе», — написал Ковач на своей странице в соцсети X. Ранее сообщалось, что СБУ запретила Порошенко встречаться с главой Венгрии. Это связано со страхом Украины, что Россия якобы может использовать эту встречу в свою пользу. Украина не готова к членству в Европейском союзе из-за отказа Службы безопасности Украины (СБУ) выпускать экс-президента и лидера украинской оппозиции партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникации, Золтан Ковач. «Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе», — написал Ковач на своей странице в соцсети X. Ранее сообщалось, что СБУ запретила Порошенко встречаться с главой Венгрии. Это связано со страхом Украины, что Россия якобы может использовать эту встречу в свою пользу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям