ЦИК определила даты досрочного голосования по выборам президента

ЦИК: досрочное голосование на выборах президента начнется 25 февраля

08 декабря 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

С 25 февраля досрочное голосование будет доступно для тех, кто живет в отдаленных районах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Досрочное голосование по президентским выборам в РФ пройдет с 25 февраля по 14 марта. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. «Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта», — заявила Бударина во время представления проекта постановления на заседании комиссии. Известно, что досрочное голосование 25 февраля будет доступно для тех граждан, кто находится в труднодоступных районах страны и в отдаленных местностях. С 1 марта оно будет доступно за рубежом. Ранее сообщалось, что ЦИК РФ утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно пройдет с 15 по 17 марта. Решение было принято во время заседания комиссии.

Досрочное голосование по президентским выборам в РФ пройдет с 25 февраля по 14 марта. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. «Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта», — заявила Бударина во время представления проекта постановления на заседании комиссии. Известно, что досрочное голосование 25 февраля будет доступно для тех граждан, кто находится в труднодоступных районах страны и в отдаленных местностях. С 1 марта оно будет доступно за рубежом. Ранее сообщалось, что ЦИК РФ утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно пройдет с 15 по 17 марта. Решение было принято во время заседания комиссии.