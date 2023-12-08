Досрочное голосование по президентским выборам в РФ пройдет с 25 февраля по 14 марта. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.
«Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта», — заявила Бударина во время представления проекта постановления на заседании комиссии. Известно, что досрочное голосование 25 февраля будет доступно для тех граждан, кто находится в труднодоступных районах страны и в отдаленных местностях. С 1 марта оно будет доступно за рубежом.
Ранее сообщалось, что ЦИК РФ утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно пройдет с 15 по 17 марта. Решение было принято во время заседания комиссии.
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