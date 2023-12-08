ЦИК определила даты досрочного голосования по выборам президента

ЦИК: досрочное голосование на выборах президента начнется 25 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы в ЕГД. Екатеринбург, голосование, урна для голосования, выборы 2023
С 25 февраля досрочное голосование будет доступно для тех, кто живет в отдаленных районах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Досрочное голосование по президентским выборам в РФ пройдет с 25 февраля по 14 марта. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

«Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта», — заявила Бударина во время представления проекта постановления на заседании комиссии. Известно, что досрочное голосование 25 февраля будет доступно для тех граждан, кто находится в труднодоступных районах страны и в отдаленных местностях. С 1 марта оно будет доступно за рубежом.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно пройдет с 15 по 17 марта. Решение было принято во время заседания комиссии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Досрочное голосование по президентским выборам в РФ пройдет с 25 февраля по 14 марта. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. «Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта», — заявила Бударина во время представления проекта постановления на заседании комиссии. Известно, что досрочное голосование 25 февраля будет доступно для тех граждан, кто находится в труднодоступных районах страны и в отдаленных местностях. С 1 марта оно будет доступно за рубежом. Ранее сообщалось, что ЦИК РФ утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно пройдет с 15 по 17 марта. Решение было принято во время заседания комиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...