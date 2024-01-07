Чем знаменита скончавшаяся звезда шорт-трека Середа

Скончалась российская шорт-трекистка Середа в возрасте 20 лет

07 января 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Талантливая шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась в возрасте 20 лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России 7 января в возрасте 20 лет скончалась талантливая шорт-трекистка Анастасия Середа, которая завоевала свою последнюю медаль в октябре 2023 года. URA.RU собрало главное о ее биографии и достижениях. Биография Спортсменка Анастасия Середа родилась 30 марта 2003 года в столице Мордовии. С самого детства она занималась спортом. Девушка являлась воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку, являлась мастером спорта. Она стала победительницей Кубка России в эстафете на 3000 метров. В основном зачете Анастасия выступала за Санкт-Петербург. Середе прочили блестящее будущее, ведь спортсменка поступательно развивалась и регулярно занимала призовые места, передает « Газета.ру ». Спортивная карьера Девушка начала развивать свой талант в Мордовии. Там она тренировалась в новой школе олимпийского резерва по шорт-треку, которая была открыта в 2010 году. Успехи начинающей спортсменки вскоре были замечены, и девушка начала представлять в основном зачете Санкт-Петербург, а в параллельном — свою республику Мордовию. Именно в составе команды Санкт-Петербурга девушка завоевала свои главные медали в карьере. Коллеги Середы отмечали, что она считалась «одной из самых ярких и перспективных молодых спортсменок российского шорт-трека». Награды и успехи В ноябре 2018 года 15-летняя Середа успешно дебютировала на международном уровне, выступив на турнире Evo Cup в Польше. Там россиянка завоевала бронзовую медаль по сумме многоборья в старшей возрастной категории. В апреле 2019 года она попала в пятерку сильнейших шорт-трекисток на взрослом чемпионате России. Седа финишировала пятой в финальном забеге на 500 метров. Таким образом, ей удалось попасть в состав молодежной сборной страны. 27 февраля 2020 года официально вышел приказ о том, что Середе присвоено звание «Мастер спорта России». В дальнейшем девушка продолжила успешно выступать на национальных соревнованиях. Так, в октябре 2022 года она одержала победу на первом этапе Кубка России — в эстафете на 3000 метров в составе женской команды Санкт-Петербурга. После этого успела зарекомендовать себя как сильная командная спортсменка, собрав целую россыпь серебряных медалей в составе эстафетных команд. Она трижды заняла второе место на этапах Кубка России и дважды — в финале Кубка страны. В своем последнем финале Середа попала в призы, в том числе и в составе смешанной команды — из двух мужчин и двух женщин. Тогда ее команда показала хороший результат, однако проиграла соперникам всего лишь на восемь миллисекунд. Свою последнюю медаль в жизни Середа завоевала на втором этапе Кубка России в октябре 2023 года — за два месяца до смерти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России 7 января в возрасте 20 лет скончалась талантливая шорт-трекистка Анастасия Середа, которая завоевала свою последнюю медаль в октябре 2023 года. URA.RU собрало главное о ее биографии и достижениях. Биография Спортсменка Анастасия Середа родилась 30 марта 2003 года в столице Мордовии. С самого детства она занималась спортом. Девушка являлась воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку, являлась мастером спорта. Она стала победительницей Кубка России в эстафете на 3000 метров. В основном зачете Анастасия выступала за Санкт-Петербург. Середе прочили блестящее будущее, ведь спортсменка поступательно развивалась и регулярно занимала призовые места, передает «Газета.ру». Спортивная карьера Девушка начала развивать свой талант в Мордовии. Там она тренировалась в новой школе олимпийского резерва по шорт-треку, которая была открыта в 2010 году. Успехи начинающей спортсменки вскоре были замечены, и девушка начала представлять в основном зачете Санкт-Петербург, а в параллельном — свою республику Мордовию. Именно в составе команды Санкт-Петербурга девушка завоевала свои главные медали в карьере. Коллеги Середы отмечали, что она считалась «одной из самых ярких и перспективных молодых спортсменок российского шорт-трека». Награды и успехи В ноябре 2018 года 15-летняя Середа успешно дебютировала на международном уровне, выступив на турнире Evo Cup в Польше. Там россиянка завоевала бронзовую медаль по сумме многоборья в старшей возрастной категории. В апреле 2019 года она попала в пятерку сильнейших шорт-трекисток на взрослом чемпионате России. Седа финишировала пятой в финальном забеге на 500 метров. Таким образом, ей удалось попасть в состав молодежной сборной страны. 27 февраля 2020 года официально вышел приказ о том, что Середе присвоено звание «Мастер спорта России». В дальнейшем девушка продолжила успешно выступать на национальных соревнованиях. Так, в октябре 2022 года она одержала победу на первом этапе Кубка России — в эстафете на 3000 метров в составе женской команды Санкт-Петербурга. После этого успела зарекомендовать себя как сильная командная спортсменка, собрав целую россыпь серебряных медалей в составе эстафетных команд. Она трижды заняла второе место на этапах Кубка России и дважды — в финале Кубка страны. В своем последнем финале Середа попала в призы, в том числе и в составе смешанной команды — из двух мужчин и двух женщин. Тогда ее команда показала хороший результат, однако проиграла соперникам всего лишь на восемь миллисекунд. Свою последнюю медаль в жизни Середа завоевала на втором этапе Кубка России в октябре 2023 года — за два месяца до смерти.