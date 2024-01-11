АT: НАТО пришло в недоумение от бессилия их оружия перед российскими «Кинжалами»

11 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Западные системы ПВО оказались бессильны против ракет «Кинжал», пишет Аsia Times Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Североатлантического альянса (НАТО) пришли в недоумение от бессилия своего оружия перед российскими ракетами «Кинжал». Об этом пишет издание Аsia Times. «Страны НАТО в недоумении, почему их вооружение на Украине не смогло сбить российские сверхзвуковые гиперзвуковые ракеты «Кинжал», — говорится в материале. Там добавили, что Украина не смогла перехватить сверхзвуковые ракеты России из-за уничтожения критически важных систем противовоздушной обороны около ключевых объектов, особенно в районе Киева. ВСУ не смогли сбить большое количество баллистических ракет из-за ограниченного наличия ЗРК Patriot. Об этом заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат, отвечая на вопрос о низком проценте перехваченных ракет ВС РФ. Игнат отметил, что для сбивания таких целей необходимы специализированные системы, такие как Patriot, которых не хватает. Также известно, что массированные атаки российских артиллеристов оставляют западным системам ПВО мало шансов. Системы не справляются с такими интенсивными нагрузками и подвержены частым сбоям, передает «Утро.ру».

Страны Североатлантического альянса (НАТО) пришли в недоумение от бессилия своего оружия перед российскими ракетами «Кинжал». Об этом пишет издание Аsia Times. «Страны НАТО в недоумении, почему их вооружение на Украине не смогло сбить российские сверхзвуковые гиперзвуковые ракеты «Кинжал», — говорится в материале. Там добавили, что Украина не смогла перехватить сверхзвуковые ракеты России из-за уничтожения критически важных систем противовоздушной обороны около ключевых объектов, особенно в районе Киева. ВСУ не смогли сбить большое количество баллистических ракет из-за ограниченного наличия ЗРК Patriot. Об этом заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат, отвечая на вопрос о низком проценте перехваченных ракет ВС РФ. Игнат отметил, что для сбивания таких целей необходимы специализированные системы, такие как Patriot, которых не хватает. Также известно, что массированные атаки российских артиллеристов оставляют западным системам ПВО мало шансов. Системы не справляются с такими интенсивными нагрузками и подвержены частым сбоям, передает «Утро.ру».