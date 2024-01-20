ВС РФ атаковали Одессу ракетами СССР: карта СВО на Украине 20 января

Армия России ударила по Одессе советскими ракетами. Были поражены украинские комплексы ПВО. Также ВС РФ не дали военным ВСУ прорваться на купянском направлении. Карта спецоперации на Украине и ход военных действий — в материале URA.RU.
Купянское направление
Группировка «Запад» уничтожила два танка Т-64 ВСУ. Удар был нанесен по скоплениям живой силы и танков противника. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ «Мста-С».
Также был нанесен удар по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ. Позиция была вскрыта при помощи беспилотника. По противнику ударил расчет РСЗО «Торнадо-С».
ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ. Противник пытался прорваться в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки.
Донецкое направление
Армия России овладела опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска. В операции участвовал расчет беспилотников десантников ивановского соединения ВДВ. После удара дронами, в захват точки подключилась группа ярославских десантников. Бойцы ВСУ ликвидированы.
Запорожское направление
Российские военные проделали проход в минном заграждении. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ пытались помешать саперам беспилотниками. Также армия Украины расставляет противопехотные мины и мины-ловушки, чтобы скрыть противотанковые минные поля. Однако новейшие технологии ВС РФ позволяют обходить хитрости ВСУ.
Херсонское направление
В Крынках погиб самый результативный оператор российских БПЛА с позывным Моисей. Его группа за время внесла большой вклад в уничтожении украинских военных на левом берегу Днепра — 500 солдат и 38 лодок ВСУ. Об этом сообщили военкоры, официальной информации пока нет.
ВС РФ ударили по Одессе
Армия России атаковала позиции ПВО в Одессе. Для этого использовались советские ракеты. Источник, знакомый с обстановкой на фронте отметил, что боеприпасы хорошо себя показали. По его словам, установки были поражены.
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