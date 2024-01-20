Военкоры сообщили о гибели самого результативного оператора российских БПЛА

РВ: в Крынках погиб самый результативный оператор БПЛА Моисей

Гибель Моисея подтвердила его жена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации погиб самый результативный оператор российских беспилотников с позывным Моисей. Его группа уничтожила у Крынок (Херсонская область) 500 солдат и 38 лодок ВСУ. Об этом сообщают российские военкоры, официальной информации пока нет.

«Враг публикует кадры удара по пункту управления, откуда бойцы группы Моисея уничтожили у Крынок 500 солдат и 38 лодок ВСУ», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что ВСУ долгое время выслеживали группу Моисея.

До этого военный написал в своем telegram-канале, что в «Крынках ад». Пост был опубликован 17 января, 19 января появились первые сообщения о гибели оператора БПЛА. Жена Моисея в том же канале подтвердила, что ее супруг погиб. Более подробной информации на данный момент нет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с целью уточнить информацию по гибели группы Моисея и его самого. На момент публикации ответ не поступил.

ВСУ зашли в Крынки в октябре 2023 года. После этого они стали расширять плацдарм, группа украинских военных на левом берегу Днепра стала получать тяжелую технику с другого берега.

Армия РФ временно оттянула войска в районе Крынок, чтобы сохранить личный состав, сообщал президент Владимир Путин. По его словам, ВСУ через Крынки хотят двинуться в направлении Крыма. К концу декабря от военкоров стали поступать сообщения, что Крынки практически стерты с лица Земли из-за активных военных действий.