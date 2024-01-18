Shot: cиловики проводят рейды в московских офисах Wildberries

По офисам Wildberries проходят обыски после пожара под Санкт-Петербургом
Представители силовых структур проводят рейды по московским офисам маркетплейса Wildberries. Они собирают всю документацию, связанную со сгоревшим складом в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Силовики проводят обыски во всех московских офисах Wildberries. Изымается вся документация по сгоревшему в Шушарах складе», — передают авторы канала. Отмечается, что подобные мероприятия проходят в нескольких офисах по всему городу.
Пожар на складе Wildberries произошел 13 января. Его площадь составляла более 75 тысяч квадратных метров. Огонь смогли потушить только спустя сутки.
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