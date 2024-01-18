Shot: cиловики проводят рейды в московских офисах Wildberries

18 января 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

По офисам Wildberries проходят обыски после пожара под Санкт-Петербургом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители силовых структур проводят рейды по московским офисам маркетплейса Wildberries. Они собирают всю документацию, связанную со сгоревшим складом в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Силовики проводят обыски во всех московских офисах Wildberries. Изымается вся документация по сгоревшему в Шушарах складе», — передают авторы канала. Отмечается, что подобные мероприятия проходят в нескольких офисах по всему городу. Пожар на складе Wildberries произошел 13 января. Его площадь составляла более 75 тысяч квадратных метров. Огонь смогли потушить только спустя сутки.

Представители силовых структур проводят рейды по московским офисам маркетплейса Wildberries. Они собирают всю документацию, связанную со сгоревшим складом в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Силовики проводят обыски во всех московских офисах Wildberries. Изымается вся документация по сгоревшему в Шушарах складе», — передают авторы канала. Отмечается, что подобные мероприятия проходят в нескольких офисах по всему городу. Пожар на складе Wildberries произошел 13 января. Его площадь составляла более 75 тысяч квадратных метров. Огонь смогли потушить только спустя сутки.