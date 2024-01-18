Shot: cиловики проводят рейды в московских офисах Wildberries

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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
По офисам Wildberries проходят обыски после пожара под Санкт-Петербургом Фото:

Представители силовых структур проводят рейды по московским офисам маркетплейса Wildberries. Они собирают всю документацию, связанную со сгоревшим складом в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Силовики проводят обыски во всех московских офисах Wildberries. Изымается вся документация по сгоревшему в Шушарах складе», — передают авторы канала. Отмечается, что подобные мероприятия проходят в нескольких офисах по всему городу.

Пожар на складе Wildberries произошел 13 января. Его площадь составляла более 75 тысяч квадратных метров. Огонь смогли потушить только спустя сутки.

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Представители силовых структур проводят рейды по московским офисам маркетплейса Wildberries. Они собирают всю документацию, связанную со сгоревшим складом в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Силовики проводят обыски во всех московских офисах Wildberries. Изымается вся документация по сгоревшему в Шушарах складе», — передают авторы канала. Отмечается, что подобные мероприятия проходят в нескольких офисах по всему городу. Пожар на складе Wildberries произошел 13 января. Его площадь составляла более 75 тысяч квадратных метров. Огонь смогли потушить только спустя сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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