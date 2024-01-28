МВД РФ объявило журналиста Дмитрия Гордона* в розыск

29 января 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Украинский журналист Гордон снова объявлен в розыск Фото: Официальный сайт президента Украины Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Информация об этом содержится в базе розыска МВД России. «Гордон Дмитрий Ильич — украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения — Киев, Украина. Переобъявлен в розыск», — передает ТАСС, ссылаясь на данные МВД РФ. В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что лицо повторно объявляется в розыск при открытии нового уголовного дела. О каком уголовном деле идет речь, в базе розыска не уточняется. В июле 2022 года МВД РФ уже объявляло в розыск украинского журналиста Гордона. Основанием для розыска была статья УК РФ. Дмитрий Ильич Гордон включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Информация об этом содержится в базе розыска МВД России. «Гордон Дмитрий Ильич — украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения — Киев, Украина. Переобъявлен в розыск», — передает ТАСС, ссылаясь на данные МВД РФ. В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что лицо повторно объявляется в розыск при открытии нового уголовного дела. О каком уголовном деле идет речь, в базе розыска не уточняется. В июле 2022 года МВД РФ уже объявляло в розыск украинского журналиста Гордона. Основанием для розыска была статья УК РФ. Дмитрий Ильич Гордон включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.