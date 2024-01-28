28 января 2024

МВД РФ объявило журналиста Дмитрия Гордона* в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Гордон,  stock
Украинский журналист Гордон снова объявлен в розыск Фото:

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Информация об этом содержится в базе розыска МВД России.

«Гордон Дмитрий Ильич — украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения — Киев, Украина. Переобъявлен в розыск», — передает ТАСС, ссылаясь на данные МВД РФ.

В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что лицо повторно объявляется в розыск при открытии нового уголовного дела. О каком уголовном деле идет речь, в базе розыска не уточняется.

В июле 2022 года МВД РФ уже объявляло в розыск украинского журналиста Гордона. Основанием для розыска была статья УК РФ.

Дмитрий Ильич Гордон включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Информация об этом содержится в базе розыска МВД России. «Гордон Дмитрий Ильич — украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения — Киев, Украина. Переобъявлен в розыск», — передает ТАСС, ссылаясь на данные МВД РФ. В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что лицо повторно объявляется в розыск при открытии нового уголовного дела. О каком уголовном деле идет речь, в базе розыска не уточняется. В июле 2022 года МВД РФ уже объявляло в розыск украинского журналиста Гордона. Основанием для розыска была статья УК РФ. Дмитрий Ильич Гордон включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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