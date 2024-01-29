Baza: в Чебоксарах учительница пыталась сжечь школу в поддержку Украины. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Школьную учительницу задержали после того, как она подожгла класс школы в поддержку Украины, передает Baza Фото:

Российская учительница младших классов подожгла классный кабинет школы, где она работала. После женщина записала видео, где заявила о поддержке Украины. Об этом сообщает Baza.

«[Школьная учительница] 28 января подожгла кабинет, где она проводит уроки для начальных классов. Накануне поджога учительница также приходила в школу: вероятно, она готовилась к поджогу», — передают авторы telegram-канала. Инцидент произошел в Чебоксарах. В результате происшествия никто не пострадал. Далее, учительница записала видео, где заявила о поддержке Киева и ее собственная «война» длится уже четыре месяца. Полиция уже задержала ее.

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Российская учительница младших классов подожгла классный кабинет школы, где она работала. После женщина записала видео, где заявила о поддержке Украины. Об этом сообщает Baza. «[Школьная учительница] 28 января подожгла кабинет, где она проводит уроки для начальных классов. Накануне поджога учительница также приходила в школу: вероятно, она готовилась к поджогу», — передают авторы telegram-канала. Инцидент произошел в Чебоксарах. В результате происшествия никто не пострадал. Далее, учительница записала видео, где заявила о поддержке Киева и ее собственная «война» длится уже четыре месяца. Полиция уже задержала ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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