Российская учительница младших классов подожгла классный кабинет школы, где она работала. После женщина записала видео, где заявила о поддержке Украины. Об этом сообщает Baza.
«[Школьная учительница] 28 января подожгла кабинет, где она проводит уроки для начальных классов. Накануне поджога учительница также приходила в школу: вероятно, она готовилась к поджогу», — передают авторы telegram-канала. Инцидент произошел в Чебоксарах. В результате происшествия никто не пострадал. Далее, учительница записала видео, где заявила о поддержке Киева и ее собственная «война» длится уже четыре месяца. Полиция уже задержала ее.
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