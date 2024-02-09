Yandex N.V раскрыла условия соглашения с российским «Яндексом»

Нидерландская Yandex N.V не сможет нанимать сотрудников российского «Яндекса»

09 февраля 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

Также YNV не сможет работать на территориях России и Белоруссии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Нидерландская Yandex N.V раскрыла условия соглашения о неконкуренции с будущим российским «Яндексом», в которых запрещается иностранной компании переманивать сотрудников и выпускать продукты, которые могут конкурировать с ее основными разработками. Это следует из циркуляра для акционеров нидерландской компании по продаже «Яндекса» в России. «Совет директоров YNV, планирующей развивать часть бывших зарубежных проектов „Яндекса“, раскрыл, что компания договорилась не вступать в прямую конкуренцию с зарубежными проектами реструктурированного в РФ „Яндекса“», — передает « Коммерсант » условия из письма. Также иностранная компания не сможет в течение пяти лет нанимать на работу персонал «Яндекса». В список попали только те, кто на момент закрытия сделки проработали в «Яндексе» больше года и те, кого компания наймет за следующие три года. Также проектам Yandex N.V нельзя будет работать в России и Белоруссии. Несмотря на это, в компаниях не уточнили о текущей политике по поводу трудоустройства персонала. Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей. Владельцами компании в России станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Определенная часть акций находится у «Лукойла». В материале URA.RU рассказывает о том, что изменится у компании после сделки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нидерландская Yandex N.V раскрыла условия соглашения о неконкуренции с будущим российским «Яндексом», в которых запрещается иностранной компании переманивать сотрудников и выпускать продукты, которые могут конкурировать с ее основными разработками. Это следует из циркуляра для акционеров нидерландской компании по продаже «Яндекса» в России. «Совет директоров YNV, планирующей развивать часть бывших зарубежных проектов „Яндекса“, раскрыл, что компания договорилась не вступать в прямую конкуренцию с зарубежными проектами реструктурированного в РФ „Яндекса“», — передает «Коммерсант» условия из письма. Также иностранная компания не сможет в течение пяти лет нанимать на работу персонал «Яндекса». В список попали только те, кто на момент закрытия сделки проработали в «Яндексе» больше года и те, кого компания наймет за следующие три года. Также проектам Yandex N.V нельзя будет работать в России и Белоруссии. Несмотря на это, в компаниях не уточнили о текущей политике по поводу трудоустройства персонала. Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей. Владельцами компании в России станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Определенная часть акций находится у «Лукойла». В материале URA.RU рассказывает о том, что изменится у компании после сделки.