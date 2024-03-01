Глава ВТБ Костин предрек неизбежный крах американской экономики

Глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал потенциальный крах американской экономики. Он сослался на текущий государственный долг США.
«Все равно он когда-нибудь состоится при таком госдолге», — подчеркнул Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что мировые страны не испытывают доверия к западной финансовой системе. Костин спрогнозировал, что такие страны, как Китай и восточные государства могли бы ускорить крах американской экономики.
В настоящий момент государственный американский долг превысил 34 триллиона долларов. Эта цифра стала рекордной. Глава Минфина страны Джаннет Йеллен подчеркнула, что ее пугают такие значения.
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