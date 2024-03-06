В Госдуме объяснили, когда можно пересдать ЕГЭ, если не понравились баллы

Депутат Казакова: выпускник может пересдать ЕГЭ в резервный день

06 марта 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

Ольга Казакова сообщила, что для пересдачи ЕГЭ будет нужно написать заявление Фото: Роман Наумов © URA.RU Если выпускник недоволен результатами по какому-либо предмету в рамках единого госэкзамена (ЕГЭ), то он может пересдать его в резервный день. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, такая возможность может появиться уже летом 2024 года. «Вы пишете заявление, выбираете предмет, отказываетесь от тех результатов, которые вы получили и пожалуйста, в резервный день выпускник сдает дополнительно экзамен еще раз по этому же предмету», — заявила Казаков в беседе с ТАСС. Она отметила, что у учащихся уже этим летом может появиться такая возможность. Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подчеркнул необходимость предоставления школьникам права на пересдачу ЕГЭ по одному предмету до окончания приемной кампании в вузы. Рособрнадзор заявил, что сможет изменить порядок проведения ЕГЭ, чтобы школьники имели возможность пересдать один предмет в тот же год.

Если выпускник недоволен результатами по какому-либо предмету в рамках единого госэкзамена (ЕГЭ), то он может пересдать его в резервный день. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, такая возможность может появиться уже летом 2024 года. «Вы пишете заявление, выбираете предмет, отказываетесь от тех результатов, которые вы получили и пожалуйста, в резервный день выпускник сдает дополнительно экзамен еще раз по этому же предмету», — заявила Казаков в беседе с ТАСС. Она отметила, что у учащихся уже этим летом может появиться такая возможность. Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подчеркнул необходимость предоставления школьникам права на пересдачу ЕГЭ по одному предмету до окончания приемной кампании в вузы. Рособрнадзор заявил, что сможет изменить порядок проведения ЕГЭ, чтобы школьники имели возможность пересдать один предмет в тот же год.