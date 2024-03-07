Путин сел за штурвал одного из авиатренажеров в Краснодаре. Видео

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин побывал за штурвалом новейшего авиатренажера Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Краснодар побывал за штурвалом одного из авиатренажеров. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Во время своего визита в Краснодарское высшее военное авиационное училище Владимир Путин накануне 8 марта вместе с летчицами изучил принципы работы авиатренажеров. «Прокатимся!» — скомандовал президент, садясь за штурвал тренажера.

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Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Краснодар побывал за штурвалом одного из авиатренажеров. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Во время своего визита в Краснодарское высшее военное авиационное училище Владимир Путин накануне 8 марта вместе с летчицами изучил принципы работы авиатренажеров. «Прокатимся!» — скомандовал президент, садясь за штурвал тренажера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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