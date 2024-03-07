Путин побывал за штурвалом новейшего авиатренажера
Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Краснодар побывал за штурвалом одного из авиатренажеров. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Во время своего визита в Краснодарское высшее военное авиационное училище Владимир Путин накануне 8 марта вместе с летчицами изучил принципы работы авиатренажеров. «Прокатимся!» — скомандовал президент, садясь за штурвал тренажера.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.