NYT рассказала о конфликте между США и Украиной из-за ошибки Зеленского

NYT: военный союз между США и Украиной демонстрирует признаки износа

08 марта 2024 в 03:24 Размер текста - 17 +

Власти США разочаровываются в политическом лидере Украины, пишет NYT Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После сдачи Киевом Авдеевки в США разочаровались в политике президента Украины Владимира Зеленского, который не слушал советы Вашингтона. Его обвиняют в том, что он тратил войска на «не имеющие стратегической ценности города». Об этом пишет The New York Times (NYT). «Военный союз между США и Украиной спустя два года после начала СВО демонстрирует признаки износа. Пентагон особенно разочарован военной стратегией, которую избрал президент Зеленский», — говорится в материале. В качестве примера NYT приводит бои за Авдеевку. Даже после того, как стало ясно, что российские силы неминуемо одержат победу, ВСУ «не провели стратегический вывод войск». Зеленский проигнорировал советы американских союзников, отмечает газета. Белый дом ранее называл Авдеевку критически важным городом в конфликте на Украине. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина об отступлении ВСУ из Авдеевки. При отступлении украинские солдаты потеряли более двух тысяч человек.

После сдачи Киевом Авдеевки в США разочаровались в политике президента Украины Владимира Зеленского, который не слушал советы Вашингтона. Его обвиняют в том, что он тратил войска на «не имеющие стратегической ценности города». Об этом пишет The New York Times (NYT). «Военный союз между США и Украиной спустя два года после начала СВО демонстрирует признаки износа. Пентагон особенно разочарован военной стратегией, которую избрал президент Зеленский», — говорится в материале. В качестве примера NYT приводит бои за Авдеевку. Даже после того, как стало ясно, что российские силы неминуемо одержат победу, ВСУ «не провели стратегический вывод войск». Зеленский проигнорировал советы американских союзников, отмечает газета. Белый дом ранее называл Авдеевку критически важным городом в конфликте на Украине. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина об отступлении ВСУ из Авдеевки. При отступлении украинские солдаты потеряли более двух тысяч человек.