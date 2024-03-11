Путин разрешил использовать цифровые финансовые активы в международных расчетах

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин подписал закон об использовании активов в международных расчетах Фото:
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Цифровые финансовые активы теперь разрешено использовать в международных расчетах. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

«Подписан закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, а также цифровые права», — следует из текста закона, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов.

Такой шаг позволит решить проблемы внешнеторговых расчетов в условиях санкций Запада. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что это даст России больше возможностей для сотрудничества с дружественными странами. В качестве активов могут быть использованы и реальные вещи, например, зерно и золото. Главное, чтобы им доверяли зарубежные контрагенты.

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Цифровые финансовые активы теперь разрешено использовать в международных расчетах. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «Подписан закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, а также цифровые права», — следует из текста закона, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. Такой шаг позволит решить проблемы внешнеторговых расчетов в условиях санкций Запада. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что это даст России больше возможностей для сотрудничества с дружественными странами. В качестве активов могут быть использованы и реальные вещи, например, зерно и золото. Главное, чтобы им доверяли зарубежные контрагенты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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