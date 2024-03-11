Путин разрешил использовать цифровые финансовые активы в международных расчетах

11 марта 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал закон об использовании активов в международных расчетах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Цифровые финансовые активы теперь разрешено использовать в международных расчетах. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «Подписан закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, а также цифровые права», — следует из текста закона, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов . Такой шаг позволит решить проблемы внешнеторговых расчетов в условиях санкций Запада. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что это даст России больше возможностей для сотрудничества с дружественными странами. В качестве активов могут быть использованы и реальные вещи, например, зерно и золото. Главное, чтобы им доверяли зарубежные контрагенты.

Цифровые финансовые активы теперь разрешено использовать в международных расчетах. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «Подписан закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, а также цифровые права», — следует из текста закона, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. Такой шаг позволит решить проблемы внешнеторговых расчетов в условиях санкций Запада. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что это даст России больше возможностей для сотрудничества с дружественными странами. В качестве активов могут быть использованы и реальные вещи, например, зерно и золото. Главное, чтобы им доверяли зарубежные контрагенты.