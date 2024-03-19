Госдума освободила от уголовного наказания за участие в СВО: что это значит, кого отправят на фронт

Госдума приняла закон об освобождении контрактников от уголовного наказания

19 марта 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Не все осужденные и обвиняемые смогут заключить контракт о прохождении службы в период СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума приняла в окончательном чтении закон об изменении реального наказания условным сроком для лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период СВО. URA.RU рассказывает, что это значит и кого отправят на фронт. Что это значит Осужденные и обвиняемые, которые заключат контракт о военной службе во время СВО, получает шанс освободиться от уголовного наказания. Дела подозреваемых будут приостановлены, а реальный срок осужденных будет заменен условным. Погашение судимости и освобождение от ответственности ждет контрактников, которые получат награды или уволятся со службы по состоянию здоровья, в связи с достижением предельного возраста для военных или с отменой военного положения и окончания периода мобилизации. Заключить контракт могут осужденные, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений небольшой и средней тяжести. Решение отправиться на фронт осужденными принимается добровольно. Кого не пустят на СВО Педофилам, террористам, экстремистам, людям, которые совершили преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, запрещено заключать контракт с ВС РФ. Об этом сегодня заявили на пленарном заседании Государственной Думы. Общий перечень преступлений, которые препятствуют заключению таких контрактов, был расширен. В этот список попали обвиняемые и осужденные за госизмену, шпионаж, разработку и продажу оружия массового поражения. Также контракт не могут заключить люди, обвиняемые и осужденные за незаконное проникновение на охраняемый объект, контрабанду наличных денежных средств, преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних. Финансовые обязательства не снимут Служба по контракту не освободит от обязанности возмещения ущерба государству или потерпевшим. Осужденные, которые по решению суда должны возмещать ущерб, не будут освобождены от этого обязательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума приняла в окончательном чтении закон об изменении реального наказания условным сроком для лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период СВО. URA.RU рассказывает, что это значит и кого отправят на фронт. Осужденные и обвиняемые, которые заключат контракт о военной службе во время СВО, получает шанс освободиться от уголовного наказания. Дела подозреваемых будут приостановлены, а реальный срок осужденных будет заменен условным. Погашение судимости и освобождение от ответственности ждет контрактников, которые получат награды или уволятся со службы по состоянию здоровья, в связи с достижением предельного возраста для военных или с отменой военного положения и окончания периода мобилизации. Заключить контракт могут осужденные, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений небольшой и средней тяжести. Решение отправиться на фронт осужденными принимается добровольно. Педофилам, террористам, экстремистам, людям, которые совершили преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, запрещено заключать контракт с ВС РФ. Об этом сегодня заявили на пленарном заседании Государственной Думы. Общий перечень преступлений, которые препятствуют заключению таких контрактов, был расширен. В этот список попали обвиняемые и осужденные за госизмену, шпионаж, разработку и продажу оружия массового поражения. Также контракт не могут заключить люди, обвиняемые и осужденные за незаконное проникновение на охраняемый объект, контрабанду наличных денежных средств, преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних. Служба по контракту не освободит от обязанности возмещения ущерба государству или потерпевшим. Осужденные, которые по решению суда должны возмещать ущерб, не будут освобождены от этого обязательства.