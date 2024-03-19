Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания для контрактников

Госдума приняла в окончательном чтении закон об изменении реального наказания на условный срок для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период СВО. Однако депутаты запретили заключать контракты тем, кто подозревается в педофилии. Об этом заявили во время пленарного заседания.
Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. При этом Госдума запрещает контракты о службе на спецоперации, в том числе, для подозреваемых в педофилии, заявлено на пленарном заседании. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте
Отмечается, что контракты с ВС РФ запрещено заключать и тем, кто подозревается в совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства. Также подобный запрет действует для подозреваемых в терроризме.
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