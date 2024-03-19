Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания для контрактников

19 марта 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Контракты с ВС РФ также запрещено заключать подозреваемым в терроризме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума приняла в окончательном чтении закон об изменении реального наказания на условный срок для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период СВО. Однако депутаты запретили заключать контракты тем, кто подозревается в педофилии. Об этом заявили во время пленарного заседания. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. При этом Госдума запрещает контракты о службе на спецоперации, в том числе, для подозреваемых в педофилии, заявлено на пленарном заседании. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Государственной Думы . Отмечается, что контракты с ВС РФ запрещено заключать и тем, кто подозревается в совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства. Также подобный запрет действует для подозреваемых в терроризме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума приняла в окончательном чтении закон об изменении реального наказания на условный срок для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период СВО. Однако депутаты запретили заключать контракты тем, кто подозревается в педофилии. Об этом заявили во время пленарного заседания. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. При этом Госдума запрещает контракты о службе на спецоперации, в том числе, для подозреваемых в педофилии, заявлено на пленарном заседании. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Государственной Думы. Отмечается, что контракты с ВС РФ запрещено заключать и тем, кто подозревается в совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства. Также подобный запрет действует для подозреваемых в терроризме.