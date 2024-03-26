Челябинские аудиторы доставили спецгруз батальону «Южноуралец» на СВО. Видео

26 марта 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Батальон «Южноуралец» был сформирован в Челябинске летом 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Делегация Контрольно-счетной палаты Челябинской области доставила оборудование и письма школьников бойцам сформированного в регионе батальона «Южноуралец». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. «Делегация в составе председателя Алексея Лошкина и его заместителя Юрия Подшивалова совместно с депутатом гордумы Челябинска Денисом Лапотышкиным посетила отдельный батальон связи „Южноуралец“ в ДНР. Бойцам доставили оборудование, в том числе радиостанции, ретрансляторы и иные средства связи, необходимые на передовой», — пояснили в пресс-службе КСП. Также солдатам привезли письма от учащихся СОШ №13 и лицея №148 Челябинска. Это уже не первая поездка в зону СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Делегация Контрольно-счетной палаты Челябинской области доставила оборудование и письма школьников бойцам сформированного в регионе батальона «Южноуралец». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. «Делегация в составе председателя Алексея Лошкина и его заместителя Юрия Подшивалова совместно с депутатом гордумы Челябинска Денисом Лапотышкиным посетила отдельный батальон связи „Южноуралец“ в ДНР. Бойцам доставили оборудование, в том числе радиостанции, ретрансляторы и иные средства связи, необходимые на передовой», — пояснили в пресс-службе КСП. Также солдатам привезли письма от учащихся СОШ №13 и лицея №148 Челябинска. Это уже не первая поездка в зону СВО.