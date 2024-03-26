Челябинские аудиторы доставили спецгруз батальону «Южноуралец» на СВО. Видео

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Батальон «Южноуралец» был сформирован в Челябинске летом 2022 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Делегация Контрольно-счетной палаты Челябинской области доставила оборудование и письма школьников бойцам сформированного в регионе батальона «Южноуралец». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

«Делегация в составе председателя Алексея Лошкина и его заместителя Юрия Подшивалова совместно с депутатом гордумы Челябинска Денисом Лапотышкиным посетила отдельный батальон связи „Южноуралец“ в ДНР. Бойцам доставили оборудование, в том числе радиостанции, ретрансляторы и иные средства связи, необходимые на передовой», — пояснили в пресс-службе КСП.

Также солдатам привезли письма от учащихся СОШ №13 и лицея №148 Челябинска. Это уже не первая поездка в зону СВО.

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Делегация Контрольно-счетной палаты Челябинской области доставила оборудование и письма школьников бойцам сформированного в регионе батальона «Южноуралец». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. «Делегация в составе председателя Алексея Лошкина и его заместителя Юрия Подшивалова совместно с депутатом гордумы Челябинска Денисом Лапотышкиным посетила отдельный батальон связи „Южноуралец“ в ДНР. Бойцам доставили оборудование, в том числе радиостанции, ретрансляторы и иные средства связи, необходимые на передовой», — пояснили в пресс-службе КСП. Также солдатам привезли письма от учащихся СОШ №13 и лицея №148 Челябинска. Это уже не первая поездка в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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