Делегация Контрольно-счетной палаты Челябинской области доставила оборудование и письма школьников бойцам сформированного в регионе батальона «Южноуралец». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.
«Делегация в составе председателя Алексея Лошкина и его заместителя Юрия Подшивалова совместно с депутатом гордумы Челябинска Денисом Лапотышкиным посетила отдельный батальон связи „Южноуралец“ в ДНР. Бойцам доставили оборудование, в том числе радиостанции, ретрансляторы и иные средства связи, необходимые на передовой», — пояснили в пресс-службе КСП.
Также солдатам привезли письма от учащихся СОШ №13 и лицея №148 Челябинска. Это уже не первая поездка в зону СВО.
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