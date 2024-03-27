В Германии предъявили обвинения по делу о продаже турбин Siemens в Крым

28 марта 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

Немецкая прокуратура обвиняет подозреваемых в нарушении антироссийских санкций Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Германии прокуроры обвинили четырех немцев и одного швейцарца в нарушении антироссийских санкций на поставку газовых турбин Siemens в Крым. Об этом сообщили представители прокуратуры ФРГ. «Пятеро обвиняемых помогали в экспорте турбин на сумму в 120 млн долларов из Гамбурга в Санкт-Петербург. Они знали, что их конечным пунктом назначения станет Крым», — передает Reuters со ссылкой на представителей немецкой прокуратуры. Все пятеро не согласны с обвинениями. Ранее Крым получил газовые турбины производства Siemens в обход санкций Евросоюза. Оборудование было поставлено на местные электростанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Германии прокуроры обвинили четырех немцев и одного швейцарца в нарушении антироссийских санкций на поставку газовых турбин Siemens в Крым. Об этом сообщили представители прокуратуры ФРГ. «Пятеро обвиняемых помогали в экспорте турбин на сумму в 120 млн долларов из Гамбурга в Санкт-Петербург. Они знали, что их конечным пунктом назначения станет Крым», — передает Reuters со ссылкой на представителей немецкой прокуратуры. Все пятеро не согласны с обвинениями. Ранее Крым получил газовые турбины производства Siemens в обход санкций Евросоюза. Оборудование было поставлено на местные электростанции.