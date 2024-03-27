27 марта 2024

В Германии предъявили обвинения по делу о продаже турбин Siemens в Крым

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Немецкая прокуратура обвиняет подозреваемых в нарушении антироссийских санкций Фото:

В Германии прокуроры обвинили четырех немцев и одного швейцарца в нарушении антироссийских санкций на поставку газовых турбин Siemens в Крым. Об этом сообщили представители прокуратуры ФРГ.

«Пятеро обвиняемых помогали в экспорте турбин на сумму в 120 млн долларов из Гамбурга в Санкт-Петербург. Они знали, что их конечным пунктом назначения станет Крым», — передает Reuters со ссылкой на представителей немецкой прокуратуры. Все пятеро не согласны с обвинениями.

Ранее Крым получил газовые турбины производства Siemens в обход санкций Евросоюза. Оборудование было поставлено на местные электростанции.

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В Германии прокуроры обвинили четырех немцев и одного швейцарца в нарушении антироссийских санкций на поставку газовых турбин Siemens в Крым. Об этом сообщили представители прокуратуры ФРГ. «Пятеро обвиняемых помогали в экспорте турбин на сумму в 120 млн долларов из Гамбурга в Санкт-Петербург. Они знали, что их конечным пунктом назначения станет Крым», — передает Reuters со ссылкой на представителей немецкой прокуратуры. Все пятеро не согласны с обвинениями. Ранее Крым получил газовые турбины производства Siemens в обход санкций Евросоюза. Оборудование было поставлено на местные электростанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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