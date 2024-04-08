«Автотовары Авито»: в России на 11% подорожали покрышки

09 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Всесезонные шины проигрывают по качеству летним и зимним, заявил Александр Куроптев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Средняя стоимость новой летней резины за год выросла на 11%. В марте 2023 года цена комплекта из четырех шин составляла 33 000 рублей, в марте 2024 уже 37 000. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший директор бизнес-направления «Автотовары Авито» Александр Куроптев. «Средняя цена новой летней резины (с марта 2023 года по март 2024 года) выросла на 11%. Стоимость комплекта из четырех шин составляет сейчас в среднем 37 000 рублей. В 2023 году была 33 000. Покрышки „с рук“ стали дороже на 13%, их можно купить за 13 200 рублей. В марте 2023 года они стоили 11 700», — отметил Александр Куроптев. Новость по теме Каждый третий водитель в Челябинске покупает шины российских производителей По мнению эксперта, более выгодно по стоимости выбирать внесезонные шины, однако такие покрышки могут навредить машине. «Вроде бы удобно взять один комплект сразу на все 12 месяцев. Однако такой выбор — очень сомнительный компромисс. „Всесезонки“ во многих случаях уступают как летним, так и зимним аналогам. В первом случае они не так хорошо отводят воду из пятна контакта (место, где резина касается асфальта — прим. ред.), во втором — неуверенно держатся на промороженном асфальте и совсем бесполезны на льду. Поэтому на лето надо брать конкретно летние, на зиму — конкретно зимние варианты», — посоветовал Куроптев. «Летние шины обеспечивают полноценное сцепление с дорогой только при стабильных положительных температурах и отсутствии осадков вроде снега и льда на дороге. Они имеют более жесткую конструкцию и дольше сохраняют свои характеристики при высоких температурах. Зимние предназначены для использования при постоянных отрицательных температурах, наледи и снеге на дороге», — объяснил он. Как правильно выбирать новые шины Старший директор бизнес-направления «Автотовары Авито» добавил, что при выборе новых шин на лето нужно обращать внимание на их параметры, чтобы не попасть в ДТП. «Коды на боковине шины говорят о типоразмере. Они включают в себя ширину, высоту профиля и диаметр. Первая цифра, например, „215“, — это ширина. Этот параметр играет важную роль в размере пятна контакта шины с дорогой (площадь, в которой покрышка соприкасается с поверхностью). Широкие покрышки обеспечивают большую площадь контакта, что дарит отличное сцепление. Однако с увеличением ширины растет расход топлива и шум от шин», — рассказал Куроптев. «Вторая цифра, например, „65“, — это высота боковины шины. Покрышки с высоким профилем делают поездку более мягкой и комфортной, особенно при пересечении неровностей. Но чем выше профиль, тем хуже реакция автомобиля на управление и крены кузова на виражах», — подчеркнул собеседник агентства. Третья цифра — это диаметр шины, добавил эксперт. «Третья цифра — значение после R „16“, „17“. Это диаметр шины. Он говорит о размере диска, к которому покрышка подходит. Больший диаметр может улучшить управляемость и стабильность на высоких скоростях, но ухудшить динамику разгона и торможения. Меньший наоборот улучшает разгон и сокращает тормозной путь, но плохо влияет на управляемость и стабильность на высоких скоростях. Завод-изготовитель определяет допустимые размеры для каждого конкретного автомобиля. Выходя за пределы этих параметров, есть риск потерять в управляемости, комфорте и экономичности», — отметил Куроптев. Что не нужно делать при покупке новых шин Новость по теме Топ-5 автомобильных покрышек в ЯНАО на весенне-летний период По словам эксперта, автосервисы часто предлагают проверить «развал-схождение» (углы установки колес), но при смене шин это не требуется. «Услуга проверки „развал-схождение“ после смены шин вообще не обязательна. Замена покрышек обычно не требует коррекции углов установки колес», — заявил он. «В автосервисах также предлагают пропитать шины герметиком. И вот на это как раз стоит обратить внимание. Смесь применяется при монтаже бескамерных моделей покрышек, обеспечивая дополнительную герметизацию между бортом шины и ободом диска. Это помогает избежать утечек воздуха. Герметик также облегчает установку и снятие шин, предотвращает коррозию обода, снижает вибрацию и шум. Также есть смысл накачки покрышек азотом. Это необходимо для уменьшения утечки воздуха через стенки шины. Азот не меняет своих характеристик при изменениях температуры, обеспечивая стабильное давление. Покрышки сохраняют свои свойства дольше, что положительно сказывается на сцеплении с дорогой и управляемости автомобиля. Кроме того, азот не вызывает коррозии», — подытожил Куроптев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя стоимость новой летней резины за год выросла на 11%. В марте 2023 года цена комплекта из четырех шин составляла 33 000 рублей, в марте 2024 уже 37 000. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший директор бизнес-направления «Автотовары Авито» Александр Куроптев. «Средняя цена новой летней резины (с марта 2023 года по март 2024 года) выросла на 11%. Стоимость комплекта из четырех шин составляет сейчас в среднем 37 000 рублей. В 2023 году была 33 000. Покрышки „с рук“ стали дороже на 13%, их можно купить за 13 200 рублей. В марте 2023 года они стоили 11 700», — отметил Александр Куроптев. По мнению эксперта, более выгодно по стоимости выбирать внесезонные шины, однако такие покрышки могут навредить машине. «Вроде бы удобно взять один комплект сразу на все 12 месяцев. Однако такой выбор — очень сомнительный компромисс. „Всесезонки“ во многих случаях уступают как летним, так и зимним аналогам. В первом случае они не так хорошо отводят воду из пятна контакта (место, где резина касается асфальта — прим. ред.), во втором — неуверенно держатся на промороженном асфальте и совсем бесполезны на льду. Поэтому на лето надо брать конкретно летние, на зиму — конкретно зимние варианты», — посоветовал Куроптев. «Летние шины обеспечивают полноценное сцепление с дорогой только при стабильных положительных температурах и отсутствии осадков вроде снега и льда на дороге. Они имеют более жесткую конструкцию и дольше сохраняют свои характеристики при высоких температурах. Зимние предназначены для использования при постоянных отрицательных температурах, наледи и снеге на дороге», — объяснил он. Старший директор бизнес-направления «Автотовары Авито» добавил, что при выборе новых шин на лето нужно обращать внимание на их параметры, чтобы не попасть в ДТП. «Коды на боковине шины говорят о типоразмере. Они включают в себя ширину, высоту профиля и диаметр. Первая цифра, например, „215“, — это ширина. Этот параметр играет важную роль в размере пятна контакта шины с дорогой (площадь, в которой покрышка соприкасается с поверхностью). Широкие покрышки обеспечивают большую площадь контакта, что дарит отличное сцепление. Однако с увеличением ширины растет расход топлива и шум от шин», — рассказал Куроптев. «Вторая цифра, например, „65“, — это высота боковины шины. Покрышки с высоким профилем делают поездку более мягкой и комфортной, особенно при пересечении неровностей. Но чем выше профиль, тем хуже реакция автомобиля на управление и крены кузова на виражах», — подчеркнул собеседник агентства. Третья цифра — это диаметр шины, добавил эксперт. «Третья цифра — значение после R „16“, „17“. Это диаметр шины. Он говорит о размере диска, к которому покрышка подходит. Больший диаметр может улучшить управляемость и стабильность на высоких скоростях, но ухудшить динамику разгона и торможения. Меньший наоборот улучшает разгон и сокращает тормозной путь, но плохо влияет на управляемость и стабильность на высоких скоростях. Завод-изготовитель определяет допустимые размеры для каждого конкретного автомобиля. Выходя за пределы этих параметров, есть риск потерять в управляемости, комфорте и экономичности», — отметил Куроптев. По словам эксперта, автосервисы часто предлагают проверить «развал-схождение» (углы установки колес), но при смене шин это не требуется. «Услуга проверки „развал-схождение“ после смены шин вообще не обязательна. Замена покрышек обычно не требует коррекции углов установки колес», — заявил он. «В автосервисах также предлагают пропитать шины герметиком. И вот на это как раз стоит обратить внимание. Смесь применяется при монтаже бескамерных моделей покрышек, обеспечивая дополнительную герметизацию между бортом шины и ободом диска. Это помогает избежать утечек воздуха. Герметик также облегчает установку и снятие шин, предотвращает коррозию обода, снижает вибрацию и шум. Также есть смысл накачки покрышек азотом. Это необходимо для уменьшения утечки воздуха через стенки шины. Азот не меняет своих характеристик при изменениях температуры, обеспечивая стабильное давление. Покрышки сохраняют свои свойства дольше, что положительно сказывается на сцеплении с дорогой и управляемости автомобиля. Кроме того, азот не вызывает коррозии», — подытожил Куроптев.