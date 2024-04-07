РИАН: в Харькове уничтожена иностранная система ПВО

ВС РФ уничтожили иностранную систему ПВО в зоне СВО в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами», — отметил он РИА Новости. Он также предоставил сообщения харьковского подполья.
Жители Харькова отметили, что новая система европейская зенитная система не справилась с прилетом «Герани». Также прошло сообщение, что в месте, куда ударили ВС РФ, произошел пожар, который сопровождался щелчками разрыва патронов к стрелковому оружию.
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