РИАН: в Харькове уничтожена иностранная система ПВО

07 апреля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили украинскую систему ПВО иностранного происхождения Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ уничтожили иностранную систему ПВО в зоне СВО в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами», — отметил он РИА Новости. Он также предоставил сообщения харьковского подполья. Жители Харькова отметили, что новая система европейская зенитная система не справилась с прилетом «Герани». Также прошло сообщение, что в месте, куда ударили ВС РФ, произошел пожар, который сопровождался щелчками разрыва патронов к стрелковому оружию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ уничтожили иностранную систему ПВО в зоне СВО в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами», — отметил он РИА Новости. Он также предоставил сообщения харьковского подполья. Жители Харькова отметили, что новая система европейская зенитная система не справилась с прилетом «Герани». Также прошло сообщение, что в месте, куда ударили ВС РФ, произошел пожар, который сопровождался щелчками разрыва патронов к стрелковому оружию.