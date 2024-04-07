РИАН: в Харькове уничтожена иностранная система ПВО

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ВС РФ уничтожили украинскую систему ПВО иностранного происхождения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили иностранную систему ПВО в зоне СВО в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами», — отметил он РИА Новости. Он также предоставил сообщения харьковского подполья.

Жители Харькова отметили, что новая система европейская зенитная система не справилась с прилетом «Герани». Также прошло сообщение, что в месте, куда ударили ВС РФ, произошел пожар, который сопровождался щелчками разрыва патронов к стрелковому оружию.

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ВС РФ уничтожили иностранную систему ПВО в зоне СВО в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами», — отметил он РИА Новости. Он также предоставил сообщения харьковского подполья. Жители Харькова отметили, что новая система европейская зенитная система не справилась с прилетом «Герани». Также прошло сообщение, что в месте, куда ударили ВС РФ, произошел пожар, который сопровождался щелчками разрыва патронов к стрелковому оружию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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