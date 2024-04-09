Умер советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов

09 апреля 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Владимир Аксенов участвовал в первом запуске космического корабля «Сою Т-2» Фото: Владимир Гердо/ТАСС Скончался известный советский космонавт, дважды удостоенный звания Героя Советского Союза Владимир Аксенов. Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов выразил свои искренние соболезнования семье покойного космонавта. «От имени госкорпорации „Роскосмос“ и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича», — приводит слова Борисова пресс-служба госкорпорации. Он добавил, что жизнь космонавта была наполнена преданностью делу, честной службой родине и созидательным трудом. Владимир Аксенов, благодаря своему профессионализму, знаниям и моральным принципам, пользовался уважением среди коллег и друзей. Его энергия, смелость, ответственность и нестандартное мышление помогли осуществить первый запуск космического корабля «Союз Т-2», заключил Борисов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончался известный советский космонавт, дважды удостоенный звания Героя Советского Союза Владимир Аксенов. Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов выразил свои искренние соболезнования семье покойного космонавта. «От имени госкорпорации „Роскосмос“ и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича», — приводит слова Борисова пресс-служба госкорпорации. Он добавил, что жизнь космонавта была наполнена преданностью делу, честной службой родине и созидательным трудом. Владимир Аксенов, благодаря своему профессионализму, знаниям и моральным принципам, пользовался уважением среди коллег и друзей. Его энергия, смелость, ответственность и нестандартное мышление помогли осуществить первый запуск космического корабля «Союз Т-2», заключил Борисов.