Десантники уничтожили гусеничного робота ВСУ возле Часова Яра

23 мая 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

Десантники из Бурятии уничтожили робота для доставки припасов и эвакуации раненых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ, входящие в состав Южной группировки войск, успешно уничтожили украинский гусеничный робот в районе Часова Яра, где в настоящее время проходят боевые действия в Донбассе. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ. «В ходе ведения воздушной разведки разведподразделения Забайкальских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ, производящую разгрузку материальных средств из гусеничного транспортного средства в одном из населенных пунктов вблизи Часова Яра», — передает сообщение Минобороны РФ РИА Новости. После обнаружения цели было зафиксировано, что транспортное средство начало самостоятельное перемещение. «Аппарат был идентифицирован как безэкипажный гусеничный робот западного производства грузоподъемностью около 450 кг», — уточнили в ведомстве. Робот предназначен для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Командование приняло решение уничтожить робота с помощью беспилотников десантников из Забайкалья. Операторы дважды точно попали по цели, обездвижив ее, а затем с помощью квадрокоптера полностью уничтожили аппарат и перешли к атаке на укрывшихся в зданиях украинских солдат. «Эффективные и быстрые действия операторов БПЛА прервали поставку ресурсов и боеприпасов на передовую для сил киевского режима и помешали эвакуации раненых», — подчеркнули в военном ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ, входящие в состав Южной группировки войск, успешно уничтожили украинский гусеничный робот в районе Часова Яра, где в настоящее время проходят боевые действия в Донбассе. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ. «В ходе ведения воздушной разведки разведподразделения Забайкальских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ, производящую разгрузку материальных средств из гусеничного транспортного средства в одном из населенных пунктов вблизи Часова Яра», — передает сообщение Минобороны РФ РИА Новости. После обнаружения цели было зафиксировано, что транспортное средство начало самостоятельное перемещение. «Аппарат был идентифицирован как безэкипажный гусеничный робот западного производства грузоподъемностью около 450 кг», — уточнили в ведомстве. Робот предназначен для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Командование приняло решение уничтожить робота с помощью беспилотников десантников из Забайкалья. Операторы дважды точно попали по цели, обездвижив ее, а затем с помощью квадрокоптера полностью уничтожили аппарат и перешли к атаке на укрывшихся в зданиях украинских солдат. «Эффективные и быстрые действия операторов БПЛА прервали поставку ресурсов и боеприпасов на передовую для сил киевского режима и помешали эвакуации раненых», — подчеркнули в военном ведомстве.