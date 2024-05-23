Десантники уничтожили гусеничного робота ВСУ возле Часова Яра

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ОНФ, отправка автомобилей на СВО. Челябинск, т34, танк, гусеница танка
Десантники из Бурятии уничтожили робота для доставки припасов и эвакуации раненых Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ, входящие в состав Южной группировки войск, успешно уничтожили украинский гусеничный робот в районе Часова Яра, где в настоящее время проходят боевые действия в Донбассе. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

«В ходе ведения воздушной разведки разведподразделения Забайкальских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ, производящую разгрузку материальных средств из гусеничного транспортного средства в одном из населенных пунктов вблизи Часова Яра», — передает сообщение Минобороны РФ РИА Новости.

После обнаружения цели было зафиксировано, что транспортное средство начало самостоятельное перемещение. «Аппарат был идентифицирован как безэкипажный гусеничный робот западного производства грузоподъемностью около 450 кг», — уточнили в ведомстве. Робот предназначен для доставки боеприпасов и эвакуации раненых.

Командование приняло решение уничтожить робота с помощью беспилотников десантников из Забайкалья. Операторы дважды точно попали по цели, обездвижив ее, а затем с помощью квадрокоптера полностью уничтожили аппарат и перешли к атаке на укрывшихся в зданиях украинских солдат. «Эффективные и быстрые действия операторов БПЛА прервали поставку ресурсов и боеприпасов на передовую для сил киевского режима и помешали эвакуации раненых», — подчеркнули в военном ведомстве.

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Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ, входящие в состав Южной группировки войск, успешно уничтожили украинский гусеничный робот в районе Часова Яра, где в настоящее время проходят боевые действия в Донбассе. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ. «В ходе ведения воздушной разведки разведподразделения Забайкальских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ, производящую разгрузку материальных средств из гусеничного транспортного средства в одном из населенных пунктов вблизи Часова Яра», — передает сообщение Минобороны РФ РИА Новости. После обнаружения цели было зафиксировано, что транспортное средство начало самостоятельное перемещение. «Аппарат был идентифицирован как безэкипажный гусеничный робот западного производства грузоподъемностью около 450 кг», — уточнили в ведомстве. Робот предназначен для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Командование приняло решение уничтожить робота с помощью беспилотников десантников из Забайкалья. Операторы дважды точно попали по цели, обездвижив ее, а затем с помощью квадрокоптера полностью уничтожили аппарат и перешли к атаке на укрывшихся в зданиях украинских солдат. «Эффективные и быстрые действия операторов БПЛА прервали поставку ресурсов и боеприпасов на передовую для сил киевского режима и помешали эвакуации раненых», — подчеркнули в военном ведомстве.
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