Украинский певец Потап высмеял смерть Анастасии Заворотнюк

30 мая 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Украинский музыкальный исполнитель Потап удалил пост в соцсети, в котором высмеял смерть Заворотнюк Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk Бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко высмеял у себя на странице в соцсети смерть российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Однако спустя некоторое время он удалил пост из-за критики в свой адрес. Новость по теме Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: биография до и после болезни «Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал Потап на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). После негативных комментариев, которые как украинские, так и российские пользователи соцсети начали оставлять в адрес артиста, Потап удалил этот пост. Анастасия Заворотнюк умерла на 54-году жизни. В последнее время артистка тяжело болела, не могла двигаться и сильно похудела. Актриса может быть похоронена на Анкудиновском кладбище, где находится и ее отец Юрий Заворотнюк. Позднее близкие артистки напишут информацию о месте и времени прощания , передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко высмеял у себя на странице в соцсети смерть российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Однако спустя некоторое время он удалил пост из-за критики в свой адрес. «Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал Потап на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). После негативных комментариев, которые как украинские, так и российские пользователи соцсети начали оставлять в адрес артиста, Потап удалил этот пост. Анастасия Заворотнюк умерла на 54-году жизни. В последнее время артистка тяжело болела, не могла двигаться и сильно похудела. Актриса может быть похоронена на Анкудиновском кладбище, где находится и ее отец Юрий Заворотнюк. Позднее близкие артистки напишут информацию о месте и времени прощания, передает Pravda.Ru.