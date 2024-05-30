Украинский певец Потап высмеял смерть Анастасии Заворотнюк

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Украинский музыкальный исполнитель Потап удалил пост в соцсети, в котором высмеял смерть Заворотнюк Фото:

Бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко высмеял у себя на странице в соцсети смерть российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Однако спустя некоторое время он удалил пост из-за критики в свой адрес.

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«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал Потап на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). После негативных комментариев, которые как украинские, так и российские пользователи соцсети начали оставлять в адрес артиста, Потап удалил этот пост.

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-году жизни. В последнее время артистка тяжело болела, не могла двигаться и сильно похудела.

Актриса может быть похоронена на Анкудиновском кладбище, где находится и ее отец Юрий Заворотнюк. Позднее близкие артистки напишут информацию о месте и времени прощания, передает Pravda.Ru.

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Бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко высмеял у себя на странице в соцсети смерть российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Однако спустя некоторое время он удалил пост из-за критики в свой адрес. «Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал Потап на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). После негативных комментариев, которые как украинские, так и российские пользователи соцсети начали оставлять в адрес артиста, Потап удалил этот пост. Анастасия Заворотнюк умерла на 54-году жизни. В последнее время артистка тяжело болела, не могла двигаться и сильно похудела. Актриса может быть похоронена на Анкудиновском кладбище, где находится и ее отец Юрий Заворотнюк. Позднее близкие артистки напишут информацию о месте и времени прощания, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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