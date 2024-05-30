Украинский певец Потап оправдался за глумление над смертью Заворотнюк

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Потап заявил, что его пост о смерти актрисы являлся фотошопом Фото:

Бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко оправдался за высмеивание факта смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, они с артисткой были приятелями и он не писал поста в соцсетях с подобным содержанием.

«С Анастасией были приятели, не раз работали вместе, я любил Настю, и светлая память ей», — сообщил он в своем аккаунте в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Он добавил, что скриншот с глумлением над Заворотнюк был фотошопом.

Однако пользователи массово начали писать в комментариях под постом Потапенко о том, что лично видели ранее опубликованную запись. Они обвинили артиста во лжи.

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Ранее Алексей Потапенко опубликовал у себя в соцсети пост, где высмеивал смерть Заворотнюк. Он задался вопросом, было ли актрисе весело играть образ, «выставляющий всех украинок тупыми». Однако после негативных комментариев в свой адрес Потапенко удалил публикацию.

Заворотнюк умерла из-за рака мозга в 53 года. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Коллеги актрисы выразили соболезнования семье Заворотнюк.

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Бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко оправдался за высмеивание факта смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, они с артисткой были приятелями и он не писал поста в соцсетях с подобным содержанием. «С Анастасией были приятели, не раз работали вместе, я любил Настю, и светлая память ей», — сообщил он в своем аккаунте в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Он добавил, что скриншот с глумлением над Заворотнюк был фотошопом. Однако пользователи массово начали писать в комментариях под постом Потапенко о том, что лично видели ранее опубликованную запись. Они обвинили артиста во лжи. Ранее Алексей Потапенко опубликовал у себя в соцсети пост, где высмеивал смерть Заворотнюк. Он задался вопросом, было ли актрисе весело играть образ, «выставляющий всех украинок тупыми». Однако после негативных комментариев в свой адрес Потапенко удалил публикацию. Заворотнюк умерла из-за рака мозга в 53 года. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Коллеги актрисы выразили соболезнования семье Заворотнюк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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