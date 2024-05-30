Украинский певец Потап оправдался за глумление над смертью Заворотнюк

30 мая 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Потап заявил, что его пост о смерти актрисы являлся фотошопом Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной) Бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко оправдался за высмеивание факта смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, они с артисткой были приятелями и он не писал поста в соцсетях с подобным содержанием. «С Анастасией были приятели, не раз работали вместе, я любил Настю, и светлая память ей», — сообщил он в своем аккаунте в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Он добавил, что скриншот с глумлением над Заворотнюк был фотошопом. Однако пользователи массово начали писать в комментариях под постом Потапенко о том, что лично видели ранее опубликованную запись. Они обвинили артиста во лжи. Новость по теме «Прощай, самая прекрасная няня»: россияне по всей стране скорбят по Анастасии Заворотнюк Ранее Алексей Потапенко опубликовал у себя в соцсети пост, где высмеивал смерть Заворотнюк. Он задался вопросом, было ли актрисе весело играть образ, «выставляющий всех украинок тупыми». Однако после негативных комментариев в свой адрес Потапенко удалил публикацию. Заворотнюк умерла из-за рака мозга в 53 года. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Коллеги актрисы выразили соболезнования семье Заворотнюк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко оправдался за высмеивание факта смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, они с артисткой были приятелями и он не писал поста в соцсетях с подобным содержанием. «С Анастасией были приятели, не раз работали вместе, я любил Настю, и светлая память ей», — сообщил он в своем аккаунте в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Он добавил, что скриншот с глумлением над Заворотнюк был фотошопом. Однако пользователи массово начали писать в комментариях под постом Потапенко о том, что лично видели ранее опубликованную запись. Они обвинили артиста во лжи. Ранее Алексей Потапенко опубликовал у себя в соцсети пост, где высмеивал смерть Заворотнюк. Он задался вопросом, было ли актрисе весело играть образ, «выставляющий всех украинок тупыми». Однако после негативных комментариев в свой адрес Потапенко удалил публикацию. Заворотнюк умерла из-за рака мозга в 53 года. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Коллеги актрисы выразили соболезнования семье Заворотнюк.