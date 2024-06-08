08 июня 2024

Курганские футболисты проиграли челябинской команде в домашнем матче

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Курганская футбольная команда проиграла челябинскому клубу с разгромным счетом
Курганская футбольная команда проиграла челябинскому клубу с разгромным счетом Фото:

В домашней игре команду ФК «Курган» победили футболисты из Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщили представители курганского футбольного клуба.

«Уступили в домашнем матче 8 июня команде ФК „Металлург-Магнитогорск“ со счетом 1:6. Единственный гол у ФК „Курган“ забил Георгий Чечелян», — указано в сообщении на странице курганской команды в соцсети «ВКонтакте».

Следующий матч ФК «Курган» проведет в Перми с командой ФК «Ильпар». Курганские футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку, отметили представители команды.

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В домашней игре команду ФК «Курган» победили футболисты из Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщили представители курганского футбольного клуба. «Уступили в домашнем матче 8 июня команде ФК „Металлург-Магнитогорск“ со счетом 1:6. Единственный гол у ФК „Курган“ забил Георгий Чечелян», — указано в сообщении на странице курганской команды в соцсети «ВКонтакте». Следующий матч ФК «Курган» проведет в Перми с командой ФК «Ильпар». Курганские футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку, отметили представители команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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