Курганские футболисты проиграли челябинской команде в домашнем матче

Курганская футбольная команда проиграла челябинскому клубу с разгромным счетом
В домашней игре команду ФК «Курган» победили футболисты из Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщили представители курганского футбольного клуба.
«Уступили в домашнем матче 8 июня команде ФК „Металлург-Магнитогорск“ со счетом 1:6. Единственный гол у ФК „Курган“ забил Георгий Чечелян», — указано в сообщении на странице курганской команды в соцсети «ВКонтакте».
Следующий матч ФК «Курган» проведет в Перми с командой ФК «Ильпар». Курганские футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку, отметили представители команды.
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